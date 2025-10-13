Erlić suznih očiju otvorio dušu: "Nisam baš imao pozitivnu godinu..."

Treći pogodak Hrvatske u susretu protiv Gibraltara djelo je Martina Erlića, još jednog povratnika u reprezentaciju, koji je nakon susreta prokomentirao ono što se događalo.

"Dobro smo držali igru, kontrolirali smo svaki segment igre. Teže je bilo na početku, ali najvažnija je 3:0 pobjeda i korak bliže Svjetskom prvenstvu", rekao je stoper danskog Midtjyllanda.

Zadovoljan je igrom cijele momčadi

Iako pobjeda nije uvjerljiva kao u prvom susretu protiv Gibraltara, dojam je je kontrola igre bila puno bolja i uvjerljivija, javlja Gol.hr.

"Morali smo pred svojom publikom igrati dobro. Dosta je igrača dobilo priliku i mislim da smo svi dali maksimum te bili koncentrirani cijelu utakmicu", rekao je Erlić, a onda je dodao nešto i o tome da je Hrvatska igrali u postavi u kakvoj više nikad neće:

"To je nogomet, najvažnija je komunikacija i dobro postavljanje. Nije bilo upitno da imamo kvalitetu, bilo je bitno da ne shvatimo olako i dobro krenemo. Mislim da smo odradili dobar posao."

Emocije nakon gola, ali i nakon utakmice

15. listopada prošle godine zaigrao je za reprezentaciju posljednji put, na gostovanje kod Poljske u Ligi nacija, a osim povratka u momčad, u svom 11. nastupu postigao je i prvi pogodak, koji je proslavio u suzama.

No, suze su se pojavile i tijekom davanje izjave, javlja Gol.hr.

"Nisam imao baš pozitivnu godinu, ali ovo pokazuje da se rad i trud isplate. Sretan sam zbog gola", rekao je vidno emotivni Martin.

Nakon godine gdje je imao nekoliko ozljeda, radi kojih nije uspijevao izboriti prvi sastav Bologne (samo osam nastupa u Serie A), Martin napokon standarno igra, u jako dobrom klubu. Izbornik je to odmah nagradio, a onda je pogotkom nagradio i on sam sebe.