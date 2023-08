Englez se prisjetio urnebesnog nesporazuma na Hvaru: "Kakve su vam to prostitutke?"

Paul Bradbury, Britanac koji već 13 godina živi na Hvaru, u jednom od svojih posljednjih videa prisjetio se jedne smiješne priče koju je čuo u Hrvatskoj.

"To je bila vjerojatno najsmješnija priča koju sam čuo u posljednjih 20 godina. Naime, prijatelj na Hvaru je dvojici Britanaca iznajmio stan na tjedan dana. Na kraju tjedna došao je po ključeve i pitao ih kako im je bilo na odmoru. Očekivano, hvalili su plaže, noćni život, žene, hranu, vino, prirodu... Pa gotovo sve. Osim jedne stvari...", započeo je Bradbury.

"Ispričali su da su šetali gradom i gledali prekrasne žene. No rekli su kako nisu mogli razumjeti jednu stvar. Moj prijatelj tada ih je pitao o čemu je riječ i može li im pomoći, a onda su pitali: Žene su ovdje prekrasne, no zašto su onda lokalne prostitutke tako ružne? On ih je zbunjeno pogledao i rekao kako nije ni znao da na Hvaru ima prostitutki.

Pitao ih je kako su uopće došli do tog zaključka na što su oni rekli: Pa vidjeli smo starije žene kako stoje ispred trajekta s natpisima pa smo mislili da su prostitutke koje nude usluge", dodao je Paul. Objasnio je kako je zapravo bila riječ o ženama koje su iznajmljivale sobe turistima pa su držale natpise na kojima piše da imaju slobodne sobe.

"Eto, došlo je samo do nesporazuma. Britancima je u Hrvatskoj bilo odlično, no imali su samo jedan problem - prostitutke", zaključio je Bradbury, piše Index.