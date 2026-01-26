Emotivno se oprostili: NAMA u Ilici zatvara vrata, kultnu zgradu preuzima jedna od najbogatijih splitskih obitelji

Zbog zatvaranja robne kuće NAMA u zagrebačkoj Ilici danas započinje velika rasprodaja. Iz NAMA-e su poručili kako će popusti od 30 posto trajati do 13. veljače, a ostvaruju se na blagajni. Sniženje se ne odnosi na već snižene i akcijske artikle, obuću, poklon-bonove, duhanske proizvode, bonove za mobitel ni ZG vrećice.

Na društvenim mrežama objavili su emotivnu poruku u kojoj su zahvalili Zagrepčankama i Zagrepčanima na vjernosti tijekom proteklih 140 godina, uz poruku da se jedna dugogodišnja gradska priča polako privodi kraju. Istaknuli su kako žele zatvaranje robne kuće obilježiti s građanima te im zahvalili na povjerenju i godinama zajedničkih uspomena.

"Neke priče traju desetljećima. I ostaju u sjećanjima, kroz male rituale, poznate izloge i putove kojima smo prolazili gotovo bez razmišljanja. Ova se priča polako privodi kraju, ali želimo je završiti onako kako je i živjela, s vama. Hvala vam na povjerenju, vjernosti i svim zajedničkim godinama. Povodom zatvaranja robne kuće Ilica, ostvarite -30% na rasprodaji", objavili su.

Zatvaranje kultne robne kuće izazvalo je brojne emotivne reakcije na Facebooku, gdje su korisnici izražavali tugu i žaljenje zbog odlaska jednog od simbola Zagreba, ističući kako je riječ o velikom gubitku za grad.

"Koja je ovo tuga", "Koja tuga! Tamo mi je pokojna baka radila davno, Nama je bila bas simbol, stvarno sve lijepo ode iz Zagreba", neki su od komentara.