EMOTIVNO JE DANAS BILO U PODSTRANI Mještani se oprostili od svog župnika

Stanovnici Podstrane danas su se oprostili od svog župnika don Nikole Mikačića.

Na svojoj Facebook stranici o tome se oglasio prvi čovjek Općine Podstrana Mijo Dropuljić. Evo što je napisao.

Danas je naš župnik don Nikola Mikačić proslavio s nama župljanima dvije svete mise prije odlaska u župu u Trogiru. Bili su to trenuci dirljivi kako za njega, tako i za nas župljane koje je rado okupljao oko Božjeg stola. S njim smo se oprostili skromnim darovima. Uz cure iz pjevačkog zbora koje su mu izrekle nekoliko prigodnih rečenica, dobio sam priliku da mu se i moja malenkost obrati i zahvali:

Dragi naš don Nikola,

Prije četiri godine postao si župnikom ove naše župe Gospe od Zdravlja. Vjerujem da Ti u početku nije bilo lako jer si po prvi puta obavljao službu župnika i to u ovako velikoj i mnogobrojnoj župi, ali odlično si se snašao!

Štoviše, svojim autentičnim svjedočenjem vjere, svojom radošću (a prema riječima jednog starog grčkog mudraca „dobro raspoloženje je najbolji dokaz mudrosti“), dakle i svojom mudrošću, svojom spontanošću i jednostavnosti oplemenio si i privukao mnoge vjernike.

Zahvaljujem Ti na nadahnutim i poticajnim propovijedima, na odnosu sa pukom i okupljanju mladih. Posebno me veselilo kada bi vidio kako okupljaš mlade bilo kao ministranti, bilo kao čitači ili pjevači, bilo kao mladi nogometaši koji su sudjelovali u katoličkoj nogometnoj ligi.

Rado se prisjećam jednog događaja koji se dogodio netom nakon Tvog dolaska u našu župu. Naime, don Nikola je organizirao jednodnevni izlet na Kupres kako bi naše ministrante i djevojčice iz pjevačkog zbora odveli na skijanje. Don Nikola me upitao bi li išao s njima kao pratnja jer je i moj sin Ante ministrant. Rado sam se odazvao zajedno s još nekoliko roditelja. Djeca su cijeli dan uživala u zimskim radostima, ali i u toplim osmjesima koje je don Nikola nesebično dijelio. Tada sam u don Nikoli vidio jednu toplu i dragu osobu i znao sam da će biti odličan u radu i druženju s našom djecom. Malo iza toga naš don Nikola je počeo predavati vjeronauk u našoj osnovnoj školi, te je predavao osmašima, a znamo da im je to najosjetljivije razdoblje odrastanja odnosno razdoblje puberteta, ali i tu se odlično snašao. Bio im je utjeha i nada, zvijezda vodilja i putokaz ka novoj stranici njihova života a to je srednja škola.

Dragi don Nikola dokazao si i meni, a vjerujem i mnogim ovdje prisutnima da si jako odgovoran i brižan ne samo kad su djeca i mladi u pitanju, neko i mi stariji.

Nadam se da si ovdje stekao prijatelje za cijeli život. Sjeti nas se ponekad u svojim molitvama jer smo mi ipak Tvoja prva župa, a ta se pamti. Neka Te čuva dragi Bog i prati zagovor naše nebeske Majke, Blažene Djevice Marije.

Želim Ti puno uspjeha u novoj župi u Trogiru, a našem novom župniku don Mirku Šakiću želim iskrenu dobrodošlicu.