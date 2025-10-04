Emotivna poruka Maje Šuput. Ovo je napisala Šimi

Poznata hrvatska pjevačica Maja Šuput javno je čestitala rođendan Šimi Elezu, objavivši dirljivu poruku na društvenim mrežama. U objavi je istaknula njegove osobine koje, kako kaže, čine njihovo prijateljstvo posebnim i vrijednim.

Šuput je Elezu zaželjela da ostane "točno onakav kakav jest", naglasivši njegovu normalnost, duhovitost, skromnost, jednostavnost, šarm i pristojnost, ali i veličinu u karakteru. Opisala ga je kao raspjevanog i neumornog, ali i osobu koja, kako je s osmijehom napisala, zna zadrijemati u svakom taksiju na putu kući.

Na kraju poruke Maja Šuput je istaknula koliko joj znači imati Eleza u svom životu, zaključivši čestitku riječima: "Sretan ti rođendan @simeelez, a sve ostalo... ma sve znaš."

Ova objava izazvala je mnoštvo pozitivnih reakcija njezinih pratitelja, potvrđujući blizak i prijateljski odnos između pjevačice i slavljenika.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)