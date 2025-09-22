Ella Dvornik otkrila koliko plaća stanarinu

Jedna od naših najpoznatijih influencerica Ella Dvornik od odvajanja od bivšeg supruga Charlesa Pearcea živi u podstanarskom stanu u Zagrebu.

34-godišnja Dvornik vratila je snimanju videa za YouTube, a jedan od prvih izazova bio je živjeti sa samo 30 eura tjedno. U novom videu naziva "Ostala sam bez novca", ispričala je koliko je bilo nemoguće izdržati s tako niskim budžetom, dodavši kako se posljednji novac dala na kavu s benzinske postaje i time se zapravo počastila.

U istom videu dotaknula se i cijene najma svog stana u koji se uselila nakon što je započela proces razvoda od Pearcea, otkrivši kako za najam plaća 950 eura.

"Sada ne možeš iznajmiti apsolutno ništa ispod 500 eura. I to za 500 eura su rupetine. Ja sam stvarno dobro prošla s ovim stanom. Moj stan košta 950 eura, imam dvije spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupaonu, toalet i šupu. Imam i terasu. Stanove koje sam ja gledala u ovom dijelu grada i u ovom rangu su svi bili oko 1200 eura, a da su bili kao, hajdemo reći uredni. U ovoj ekonomiji nije lako biti "single" i nije lako biti penzioner. Toliko je skupo sve da ti jednostavno moraš živjeti s nekim, a ako ne živiš s nekim onda moraš živjeti s roditeljima", poručila je Ella.

"Mislim, dobro, ima ljudi koji imaju plaću dvije tisuće eura, ali opet nisu svi s tolikim plaćama. Većina ljudi je na nekom prosjeku od 1200 i 1300 eura, pola im ode na stanarinu i režije, a ako imate još i auto i benzin, onda stvarno i živiš s trideset eura tjedno. Ne bih mogla živjeti u neznanju što će biti idući tjedan, ne bi mi bilo zabavno tako živjeti. Imala sam periode gdje sam jela doslovno tjesteninu i jabuku. To je bilo neko jelo koje sam si radila jer nisam imala što. Tada mi je to bilo O. K., ali ne znači da ljudima to tako mora biti", zaključila je naša influencerica, majka dvoje djece.