Ella Dvornik otkrila kako izgleda prvi dejt s njom: "Ja sam rastavljena, ali ponekad moj bivši muž i ja živimo skupa"

Influencerica Ella Dvornik na Instagramu je objavila video s opisom: ‘Ja na prvom dejtu’.

‘Neki fun fact o meni? Ja sam rastavljena, ali ponekad moj bivši muž i ja živimo skupa’, rekla je i iznenadila mnoge.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

‘Na prvom dejtu se treba biti iskren!?’, komentirala joj je objavu pratiteljica, a Ella joj je odgovorila: ‘Ja sam pobornik toga da se demoni odma izbace na stol, nakon tog je sve lakše’.

Nedavno je otkrila da ona i i njen bivši suprug Charles Pearce sedam dana u tjednu žive zajedno s njihovim kćerima, piše Story.

'Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili', objasnila je.

U kolovozu 2023. Ella je ekskluzivno za Story otkrila da se razvodi od Britanca Charlesa Pearcea, s kojim je bila u braku od 2019. Prije toga su bili u vezi pet godina, a dobili su dvije kćeri.