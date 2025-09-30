Ela Dvornik ima novi auto?

Ella Dvornik pohvalila se novim vozilom na svom Instagram profilu. Influencerica, poznata po svom stilu i životnom stilu, predstavila je pratiteljima svoj najnoviji automobil Škodu Kodiaq Selection.

Škoda Kodiaq Selection je prostrani SUV poznat po svojoj udobnosti, modernoj tehnologiji i sigurnosnim sustavima. Dolazi s naprednim asistentima vožnje, digitalnom instrumentnom pločom i prostranim prtljažnikom, što ga čini idealnim za obiteljske vožnje, ali i duža putovanja. Unutrašnjost je elegantna i funkcionalna, a SUV pruža glatku i sigurnu vožnju zahvaljujući snažnim motorima i dobroj stabilnosti na cesti.

Ella je putem Instagram Storyja pokazala kako uživa u čistom i novom automobilu.