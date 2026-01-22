'Eksperiment koji je izmakao kontroli' stiže u Dugopolje

Narodna knjižnica u Dugopolju priprema zanimljivi kulturni program na početku ove godine.

Hit teatar stiže u Dugopolje, gdje izvodi novu komediju Matka Elezovića naslovljenu “Mamini sinovi”.

Predstava donosi radnju o ‘eksperimentu koji je izmakao kontroli’. Publika će imati priliku upoznati likove[K1] koji traže svoju srodnu dušu, a zapravo su dio eksperimenta koji ispituje možemo li kao parovi (sretno) funkcionirati kada smo dijametralno suprotni. Iako si naizgled ne odgovaraju, oni zajedno tvore zanimljivu ljubavnu kombinaciju i uvode nas u svijet pun iznenađujućih preokreta. Povratnica iz Amerike došla je po muža u Hrvatsku, starac na kraju životnog puta ali spreman za ljubav stoljeća, Talijan koji ne razumije ni jedan jezik a traži ljepšu polovicu…sve su to likovi koji nas podsjećaju da život, koliko god kaotičan bio, najzabavniji je kada ga živimo zajedno. Dok eksperiment potpuno izmiče kontroli, postavlja se pitanje je li ljubav ‘najnepredvidljiviji’ pokus od svih?

Tekst potpisuje Matko Elezović, u režiji Ivane Čoh. U predstavi glume: Matea Elezović Brdar/ Kristina Krepela, Petra Težak i Borko Perić. Glazba je u angažmanu Nevena Šverka, za scenografiju je zaslužan Željko Radišić, a produkcija je Matea Elezović Brdar.

Veselimo se vašem dolasku! Vidimo se 28. siječnja u Domu kulture u Dugopolju s početkom u 19 h. Ulaz je slobodan. Više informacija pratite na službenim stranicama organizatora. https://narodna-knjiznica-dugopolje.hr/