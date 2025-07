Ekskluzivno prikazani privatni video zapisi pjevača i odgovoreno na pitanje koje svih zanima: Evo kada se otvara spektakularna Memorijalna zbirka “Oliver Dragojević” u Veloj Luci

U nedjelju navečer, ispred zgrade Osnovne škole u Veloj Luci, održana je svečana prezentacija koncepcije buduće Memorijalne zbirke “Oliver Dragojević”. Emotivan događaj okupio je brojne građane, prijatelje glazbe i poštovatelje ostavštine velolučkog velikana, a večer su svojim govorima i nastupima ispunili uzvanici, suradnici i glazbenici uključeni u realizaciju projekta.

Večer je vodila ravnateljica Centra za kulturu Vela Luka, Petra Surjan, dok su u glazbenom dijelu programa nastupili Klaudija Vuković, Stjepan Popović i Igor Gojak, interpretirajući pjesme koje su obilježile generacije.

Na samom početku pozdravljeni su članovi obitelji Dragojević, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, načelnica Općine Vela Luka Katarina Gugić te ostali uzvanici.

Prezentacija se odvila uz zgradu Osnovne škole Vela Luka, zaštićenog dobra kulturne baštine, koja je simbol budućnosti jer u njoj stasaju nove generacije Lučana. Škola nosi naziv po velolučkom velikanu – Oliveru Dragojeviću, čije će naslijeđe upravo ovdje trajno dobiti svoj dom.

Načelnica Katarina Gugić u svom govoru istaknula je emotivnu i zajedničku snagu projekta:

Gugić je podsjetila i da je Općina još 2018. godine poduzela prve konkretne korake prema ostvarenju ove ideje.

Vrlo osobno i dirljivo iskustvo s okupljenima je podijelila Vesna Dragojević, Oliverova udovica:

Ministrica Nina Obuljen Koržinek osvrnula se na izazove stvaranja ovakve zbirke:

– Poduhvat je poseban kao što je bio i sam Oliver. Ono što je specifično i zahtjevno, ono što nosi veliku odgovornost, uz samu koncepciju, jest potreba da se prenese emocija umjetnika, da se spozna što je to posebno što je Oliver hrvatskoj kulturi donio. To nije lako i zato to traje tako dugo. Kroz Oliverov život i njegovu jedinstvenu interpretaciju sjećamo se svih velikih autora koji su stvarali glazbu koju je on interpretirao – Runjića, Fiamenga, Gibonnija, Vinka Barčota i mnogih čija je glazba kroz njegovu interpretaciju dobila novu vrijednost i snagu. Nadam se da će tim uspjeti prenijeti tu emociju koju smo svi svjedočili dok smo pohodili Oliverove koncerte. Nadam se i da će rok – koji se ne izgovara – biti ispunjen te da ćemo kroz sljedeću godinu dana vidjeti konture ove memorijalne zbirke.