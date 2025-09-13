Close Menu

Ed Sheeran pozirao s Hajdukovim dresom

Snimao je spot u Dalmaciji

Svjetski poznati glazbenik Ed Sheeran boravio je u Dalmaciji zbog snimanja dijelova svog novog glazbenog videa, a tijekom posjeta Splitu ugostio ga je luksuzni Hotel Ambasador.

Tom prilikom glavni menadžer hotela Stipe Medić priredio mu je posebno iznenađenje – dres splitskog Hajduka s njegovim imenom i omiljenim brojem na leđima, kako bi kući ponio dio dalmatinskog šarma i navijačke tradicije.

„Velika nam je čast što je Ed Sheeran odabrao upravo naš hotel tijekom boravka u Dalmaciji i što će se kroz njegovu glazbu na svjetskoj sceni još jednom istaknuti ljepote našeg kraja“, poručili su iz Hotela Ambasador.

Ovaj nenajavljeni posjet izazvao je veliko zanimanje obožavatelja, a novi spot dodatno će promovirati Dalmaciju kao atraktivnu destinaciju za svjetske produkcije.

 

 
 
 
 
 
