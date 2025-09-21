Ecija Belošević tuguje: "S tobom život nije uvijek bio lak, ali hvala ti..."

Bivša voditeljica Ecija Belošević (38) podijelila je tužnu vijest. Naime, nakon pet godina oprostila se od svog voljenog psića Rija.

Vjernog ljubimca često je objavljivala na društvenim mrežama, a ovoga puta emotivnom objavom i nizom fotografija prisjetila se zajedničkih trenutaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Priče o čovjeku i psu nikada nisu lake. Njihov čitav život bude naš djelić i kad odu taj djelić se otrgne i ode zajedno s njima. I zato uopće ne znam kako se oprostiti s tobom... Kažu da pomaže napisati pismo i sažeti misli, ali evo meni moje i dalje lete i pet dana nakon i teško je naći prave riječi što od boli, što od šoka", započela je.

"Moj mali Rio, naš djelić života je bio toliko intenzivan kao da smo zajedno proživili njih 10. U ovih pet godina dijelio si sa mnom neke od najtežih i najljepših trenutaka u mom životu, od potresa, tvog pada s balkona, nekih bolnih gubitaka, teških trenutaka pa sve do velikih sreća, mog vjenčanja, trudnoće i rođenja novog člana obitelji. Bio si pored mene uz sve moje osmijehe i suze koje si uvijek lizao s mog lica, a bome ih je u ovih pet godina bilo. Nikada neću zaboraviti tu količinu ljubavi i mira koji si mi pružao dok si sa mnom prolazio kroz najgore strahove u mom životu, uključujući trudnoću koju smo zajedno proveli većinom ležeći, odmarajući i mazeći se", napisala je pa dodala:

"S tobom život nije uvijek bio lak i naučio si me strpljenju i požrtvovnosti više od ikoga i ičega i prije nego što sam dobila Lea i na jedan način pripremio me za sve izazove koje roditeljstvo nosi."

Na kraju, Ecija se oprostila riječima koje diraju u srce.

"Kada zatvorim oči vidim te kako se sunčaš na terasi, ležiš mi u krilu ili na tepihu u kupaoni dok se tuširam jer da, i tamo si me pratio. Sve smo radili zajedno, bio si moja sjena i još dugo ću te viđati u svakom kutku stana, a svoj kut u mom srcu zauvijek imaš. Srce moje malo, nadam se da si na boljem mjestu gdje si našao mir koji ti je toliko trebao u ovom dugom mučnom periodu kroz koji smo prošli. Voljet ću te zauvijek i hvala ti za svaki trenutak, za svu ljubav, sve lekcije, hvala ti na životu koji si dijelio sa mnom i našom obitelji", zaključila je Ecija.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ecija Belošević 🤍 (@ecija_ivusic)