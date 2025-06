Džeku dočekala poruka na treningu reprezentacije

Edin Džeko (38) trenutno je bez kluba nakon što je završio svoju epizodu u Fenerbahčeu, a u domovinu se vratio uoči reprezentativnih obaveza. Iskusni napadač nalazi se u Sarajevu, gdje se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv San Marina i Slovenije.

U utorak je reprezentacija trenirala na stadionu Grbavica, a Džeku je ondje dočekala emotivna poruka s tribina. Navijači Željezničara, kluba u kojem je započeo karijeru, pozvali su ga da se vrati: "Edine Džeko, vrati se doma, čekaju te Manijaci i Grbavica tvoja", poruka je koja se mogla pročitati na transparentu na stadionu.

📸 - Fan's with a message at Stadion Grbavica for Edin Džeko: "Edin Džeko come back home, You're Manijaci and Grbavica are waiting for you!" 🇧🇦👀 pic.twitter.com/WRPucDzj1Y

— ŽELJO BASE (@zeljobase) June 3, 2025