Dvostruko slavlje mladih rukometaša Ploča na domaćem terenu

U Pločama je ovaj vikend odigrano redovno 4. kolo 1. državne lige Hrvatskog rukometnog saveza u kategoriji U11, a mladi rukometaši Muškog rukometnog kluba Ploče ostvarili su dvostruku pobjedu pred domaćom publikom. Pod vodstvom trenera i profesora Ivana Žderića, ekipa je pokazala iznimnu formu i borbenost, upisavši dvije uvjerljive pobjede u nizu.

U prvoj utakmici Pločani su nadigrali Hrvatski dragovoljac rezultatom 25:9, dok su u drugom susretu demonstrirali još uvjerljiviju igru i svladali ekipu Ribola Kaštela s 29:8. Oba susreta odigrana su u odličnoj atmosferi uz podršku domaće publike, koja je bodrila mlade sportaše s tribina.

Osvojena četiri nova boda dodatno učvršćuju uspješan niz mladih rukometaša, koji su još jednom potvrdili da predanost, timski duh i uporan rad donose rezultate. Iz kluba ističu ponos na svaki uspjeh, ali i izazove koji dolaze, naglašavajući da kao mlad klub iz dana u dan rastu i dokazuju kako se trud uvijek isplati.

Muški rukometni klub Ploče tako s optimizmom gleda prema nastavku sezone, ponosan na svoje najmlađe članove koji već sada pokazuju pravi sportski karakter i ljubav prema rukometu.