Dvojica su se potukla u splitskom Mallu

U trgovačkom centru Mall of Split jučer je došlo do fizičkog sukoba dvojice muškaraca, što je izazvalo veliku pažnju brojnih prolaznika. Prema izjavama svjedoka, tučnjava je izbila u unutarnjem dijelu centra, a okupljeni posjetitelji u nevjerici su promatrali scenu.

"Vidi ovih redikula danas, potukla se dvojica, a svi samo gledaju, nitko ih ne rastavlja", opisao je jedan zgroženi prolaznik koji se u tom trenutku zatekao na mjestu događaja. Drugi svjedok dodaje kako "nije mogao vjerovati da se to događa usred bijela dana i u punom centru ljudi".

Obaviještena policija

Iz uprave Malla of Split potvrđuju da je riječ o blažem sukobu koji je brzo stavljen pod kontrolu.

"Možemo potvrditi da se u Mall of Split dogodio blaži sukob. Naši zaštitari su odmah reagirali te je situacija brzo i uspješno smirena, bez daljnjih posljedica. O događaju je odmah obaviještena policija, kojoj je slučaj uredno prijavljen", navode iz centra.

Dodaju i kako je sigurnost posjetitelja njihov glavni prioritet: "Mall of Split mjesto je nulte tolerancije na nasilje u bilo kojem obliku, te osiguravamo maksimalnu sigurnost i ugodno okruženje za sve naše posjetitelje."