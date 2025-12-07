Dva pogotka Grebenar za pobjedu u Osijeku i prvo mjesto hajdučica

ŽNK Osijek - ŽNK Hajduk 1:2 (0:1)

Magenta Liga - 13. kolo

Stadion: Gradski vrt (Osijek)

Sudac: Ivan Dragun

Strijelkinje: 0:1 Grebenar (12), 1:1 Đukić (69), 1:2 Grebenar (73)

Hajduk: Ristovski, Prskalo (od 79. Dubravica), Kukavica, Pedić (od 63. Bukač), Brnić, Bakalar, Vlastelica (od 72. Herceg), Bagarić (od 79. Vanjak), Živković (od 72. G. Prkačin), Čanjevac, Grebenar.

Vrlo važnu pobjedu na gostovanju u Osijeku ostvarile su nogometašice Hajduka. Rezultat je bio 1:2, a s ova tri boda hajdučice su se same izdvojile na vrhu ljestvice s tri boda prednosti pred ŽNK Dinamom i na prvom mjestu će provesti zimsku pauzu.

Trijumf momčadi trenera Damira Matulovića iako minimalan, u potpunosti je zaslužen, a u prilog ovoj tvrdnji govori i činjenica da domaćin osim pogotka nijednom nije zaprijetio Bijelima.

Već u 12. minuti hajdučice su došle u vodstvo, bio je to mat u dva poteza. Ana Ristovski je daleko i precizno ispucala loptu, a Andrea Grebenar je pobjegla svojim čuvaricama i prizemnim udarcem pogodila mrežu. U ostatku prvog poluvremena Hajduk je kontrolirao igru, ali mreže su mirovale.

U 69. minuti ŽNK Osijek dolazi do izjednačenja. Slobodan udarac s 18 metara odlično je izvela Katarina Đukić i dovela domaće do izjednačenja. Samo četiri minute kasnije opet se trese domaća mreža u režiji Hajdukovih reprezentativki.

Janja Čanjevac odradila je najveći dio posla i prebacila loptu preko domaće vratarke, a Grebenar je gurnula loptu u mrežu i potvrdila pobjedu Hajduka, kao i svoju golgetersku formu – nakon što je prije pet dana postigla jedini pogodak za reprezentaciju BiH u remiju protiv Grčke, danas je s dva pogotka Bijelima donijela tri boda i prezimljavanje na prvom mjestu Magenta lige.