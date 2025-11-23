Dva kombija izgorjela u Dubravi

Noćas je u zagrebačkoj Dubravi, u Pleterničkoj ulici, izbio požar u kojem su potpuno izgorjela dva kombija. Vatra je planula oko kasnih noćnih sati, a na teren su odmah upućeni vatrogasci i policija.

Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, no vozila su u potpunosti uništena.

Za sada nije poznat uzrok požara, a policija će tijekom dana obaviti očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, piše Index.

"Vatrena stihija buknula je u dvorištu kuće u Pleterničkoj ulici noćas oko 2:10 sati. Prema prvim informacijama, vatra je iz još neutvrđenog razloga zahvatila dva kombija marke Volkswagen u vlasništvu 40-godišnjakinje. Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su uspješno ugasili požar, a srećom, ozlijeđenih osoba nije bilo. Policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti i točan uzrok izbijanja vatre", izvijestila je PU zagrebačka.