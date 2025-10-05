Dva čaja koja mogu pomoći zdravlju srca i sniziti tlak

Čaj je jedno od najstarijih i najraširenijih pića na svijetu, cijenjen zbog svog opuštajućeg učinka, ali i mogućih zdravstvenih koristi. Iako sam po sebi nije lijek za srčane bolesti, redovito i umjereno ispijanje određenih vrsta čaja može pridonijeti boljoj regulaciji krvnog tlaka i zdravlju kardiovaskularnog sustava, tvrde nutricionisti.

Stručnjaci naglašavaju da učinak čaja ne dolazi preko noći — najbolje rezultate donosi kontinuirana konzumacija u sklopu uravnotežene prehrane, uz manje soli, redovitu tjelesnu aktivnost i održavanje zdrave tjelesne težine.

Prema njihovim savjetima, upravo zeleni i crni čaj ističu se kao napitci koji mogu imati blagotvoran utjecaj na srce i krvne žile.

Zeleni čaj – saveznik zdravih krvnih žila

Zeleni čaj već je godinama poznat kao napitak koji podržava zdravlje srca. Njegovi antioksidansi, posebno katehini, pomažu u smanjenju krvnog tlaka i zaštiti krvnih žila od oštećenja uzrokovanih oksidativnim stresom.

Prehrambeni stručnjaci navode da zeleni čaj potiče širenje krvnih žila, čime poboljšava cirkulaciju i smanjuje pritisak na srce. Redovito ispijanje tri do pet šalica dnevno može donijeti blage, ali dugoročno korisne učinke.

Osim toga, pokazalo se da zeleni čaj može snižavati razinu LDL (“lošeg”) kolesterola i doprinositi elastičnosti arterija. Ipak, upozorava se na umjerenost — previše čaja može izazvati nesanicu ili nervozu zbog prisutnosti kofeina. Ključ je u ravnoteži i redovitosti.

Crni čaj – klasičan napitak s dokazanim koristima

Iako potječe od iste biljke kao i zeleni, crni čaj prolazi dodatni proces oksidacije koji mu daje tamniju boju i izraženiji okus. Prema istraživanjima, i on može imati pozitivan učinak na zdravlje srca, iako nešto blaži.

Redovita konzumacija povezuje se sa smanjenjem sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka te boljom funkcijom krvnih žila. Nutricionisti napominju da su ti učinci skromni, ali vrijedni na duge staze jer doprinose manjem riziku od srčanih i moždanih udara.

Za maksimalni učinak, preporučuje se piti crni čaj bez šećera i s minimalno mlijeka, kako bi se sačuvala njegova korisna svojstva. Kao i kod zelenog čaja, treba pripaziti na unos kofeina i količinu prilagoditi osobnim navikama i zdravstvenom stanju.