Dubrovačka policija pronašla muškarca koji se neprimjereno ponašao, određen mu je zatvor

Nakon što je Policijskoj postaji Dubrovnik u subotu, 6. rujna, prijavljeno kako je muška osoba masturbirala gledajući kupače za vrijeme kupanja na jednoj od plaža na predjelu Babinog kuka u Dubrovniku provedeno je kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska navedene muške osobe.

Utvrđeno je kako se radi o 65-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine koji je stranac na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.

Uhićen je tijekom jutarnjih sati jučer, 10. rujna, nakon čega je doveden u prostorije policije gdje je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako se na opisan način neprimjereno ponašao u više navrata u posljednja dva tjedna vrijeđajući pri tom moralne osjećaje građana.

Osumnjičeni je uz optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz čl. 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira odveden na Općinski sud u Dubrovniku gdje mu je rješenjem suda određeno zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u dubrovački zatvor.