Državne institucije usuglašavaju strateški pristup evidentiranju javnih cesta

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture danas je održan radni sastanak na temu evidentiranja javnih cesta, s ciljem razmatranja izazova u provedbi Zakona o cestama vezanih uz evidentiranje zatečenog stanja.

Na sastanku je istaknuto kako, unatoč zakonskom okviru propisanom još 2011. godine, postupci evidentiranja u praksi nailaze na brojne poteškoće zbog nesređenog katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, što značajno usporava cijeli proces. Do danas je evidentirano tek oko 30 % javnih cesta u Republici Hrvatskoj.

Sudionici sastanka razmatrali su mogućnost izrade strateškog plana kojim bi se ubrzalo evidentiranje javnih cesta prema postojećem modelu, ali i opciju provedbe evidentiranja kroz obnovu zemljišnih knjiga. Takav pristup zahtijevao bi donošenje posebne odluke na nacionalnoj razini, uz jasne smjernice za provedbu.

Naglašeno je kako je evidentiranje javnih cesta strateški važno, budući da se unutar cestovne infrastrukture nalazi ključna komunalna i energetska mreža (voda, električna energija, kanalizacija, plin, elektroničke komunikacije i dr.). Uređeno stanje omogućilo bi brže ishođenje dozvola za infrastrukturne projekte i planiranu gradnju uz prometnice, čime bi se dodatno potaknuo gospodarski razvoj.

Sastanku su nazočili predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na čelu s državnim tajnikom Tomislavom Mihotićem, Državna geodetska uprava predvođena ravnateljem Antoniom Šustićem, predstavnici Ministarstva pravosuđa, Hrvatske ceste s predsjednikom Uprave Ivicom Budimirom, kao i predstavnici Udruge županijskih uprava za ceste RH.