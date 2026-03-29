Družeta i Butijer srebrni, Bortas do bronce u posljednjoj sekundi

Za glavne uspjehe hrvatskih predstavnika drugog dana Europskog seniorskog kupa Dubrovnik 2026. najzaslužniji su Dominik Družeta (do 90 kg) i Borna Butijer (do 100 kg), koji su osvojili srebrne medalje. Najdramatičnije osvajanje medalje upisala je Dora Bortas (do 57 kg), koja je do bronce došla u posljednjoj sekundi borbe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrvatsko polufinale za pamćenje

Hrvatsko polufinale u kategoriji do 100 kg pokazalo je svu energiju juda. Ivan Rozga (JK Kaštela) i Borna Butijer (JK Fortitudo - Dubrovnik) odlično poznavanje međusobnih snaga pretvorili su u borbu koja je probudila i navijače. Orilo se s tribina: "Borna, Borna", dok je s druge strane svaki Rozgin napad odobravala grupa njegovih navijača.

Butijer je wazarijem poveo, Rozga yukom pokazao da ima snage i kvalitete vratiti se, ali mladi Dubrovčanin iskontrolirao je situaciju do kraja borbe i zasluženo prošao u finale te uzvratio reprezentativnom kolegi za poraz na Prvenstvu Hrvatske. Srdačni pozdravi između boraca, kao i trenera (Boško Rozga i Tomislav Marijanović), pokazali su međusobno poštovanje i pravi judaški odnos.

U finalu protiv Talijana Accoglija, juniorskog europskog prvaka iz 2022. i mlađeseniorskog europskog prvaka iz 2023., Butijer je krenuo energično, ali nije uspio pretvoriti početnu dominaciju u gardu u bacanje. Vrlo izjednačenu borbu presudio je yuko Talijana u posljednjih deset sekundi, nakon čega hrvatski judaš nije imao priliku za preokret.

"Prezadovoljan sam srebrom, pogotovo jer je osvojeno u mom rodnom gradu i pred ovom predivnom publikom, kojoj se moram zahvaliti. Kako se vraćam nakon ozljede, ove posljednje medalje pokazuju da se dobro vraćam i da sam protiv Talijana, prvaka Europe u dvije mlađe kategorije, bio blizu pobjede. Sve u svemu, odličan vikend u Dubrovniku", nasmijan je bio Borna Butijer.

Do borbe za broncu u kategoriji do 57 kg Dora Bortas (JK Samobor) došla je ipponima nad Mađaricom Veg i Švicarkom Gertsch te porazom od Mađarice Igaz, u kojem je razliku učinio yuko Mađarice. Broncu je hrvatska judašica osvojila protiv Salkarbek Kizi iz Srbije, i to u posljednjoj sekundi borbe.

"Cijelu borbu imala sam osjećaj da je mogu baciti i eto, uspjela sam u posljednjoj sekundi, baš na kraju. Nadogradila sam tako prvu priliku za Grand Prix medalju, koju nisam iskoristila, ali evo, sad sam u Dubrovniku, na Europskom kupu, uspjela", prokomentirala je Dora Bortas dramatično osvajanje medalje.

Dominik Družeta (JK Istarski borac - Pula) i u Dubrovniku je pokazao kvalitetu. Francuza Metifiota bacio je na yuko i dva wazarija, Ivana Brnadu na yuko i ippon, a Tina Stražu na yuko. U polufinalu je išao na Mađara Miklosvolgyija te ipponom izborio borbu za zlato. Odlična borba protiv Rutovića iz Srbije donijela je veliku bitku za gard, yuko Rutovića, koji će se pokazati dovoljnim za pobjedu, i nekoliko prilika Družete koje nije uspio pretvoriti u bacanja.

"Dugačak i dobar dan, koji nije završio kako sam htio, ali u finalu je bila dobra borba i sve u svemu sam zadovoljan. Drugi vikend zaredom završavam osvojenom medaljom, tako da dobro napredujem. Nakon jako napornog perioda, jakih treninga i natjecanja, sad slijedi tjedan dana odmora, a zatim povratak na tatami", rezimirao je Dominik Družeta srebrnu nedjelju u Dubrovniku.

Poredak najuspješnijih reprezentacija

Na ovogodišnjem Europskom kupu u Dubrovniku najuspješniji su bili predstavnici Turske, koji se iz Hrvatske vraćaju s tri zlata, dva srebra i tri bronce. Dva zlata, uz jedno srebro i jednu broncu, osvojili su predstavnici Češke, dok je Hrvatska treća s jednim zlatom (Karla Kulić, do 78 kg), četiri srebra i tri bronce. Francuski judaši osvojili su po jedno zlato i srebro te četiri bronce, a kazahstanski predstavnici po jedno zlato, srebro i broncu.