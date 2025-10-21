Drugo izdanje utrke Uvati Ćuvitu na Šolti okupilo više od 200 trkača

U subotu je na Šolti održano drugo izdanje utrke Uvati Ćuvitu, koja je još jednom potvrdila da ovaj šoltanski otočki dragulj ima što ponuditi trkačima, rekreativcima i ljubiteljima prirode. Na startu u Đardinu u Grohotama, koji se nalazi uz povijesni Kaštel Slavić, okupilo se više od 200 natjecatelja iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva.

Sudionici su mogli birati između četiri utrke – 6 km, 11 km, 17 km i 22 km – koje se poput latica šire središtem otoka, vodeći trkače preko kamenitih puteva, maslinika i uzduž sjeverne i južne obale Šolte. Utrka je jedinstvena po svom konceptu latica, gdje se svi trkači vraćaju u središte mjesta, što stvara posebno zajedništvo i atmosferu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na 6 km pobjedu su odnijeli Nikica Hajdin i Karmen Šoljak, na 11 km Višen Ševo i Cvita Kunac, na 17 km Tonći Borovac i Monika Tadić, dok su na najdužoj, 22 km dugoj stazi, najbrži bili Matjaž Pintarič i Gemma Carter, koja je u cilj stigla i kao ukupno druga!

Najmlađi su imali priliku sudjelovati u dječjoj utrci na 800 metara, gdje su – očekivano – svi pobjednici.

Predstavnik organizatora Marko Herman zahvalio je svima koji su doprinijeli uspjehu utrke:

“Oduševljeni smo odazivom natjecatelja, a posebno nas veseli što nas je poslužilo vrijeme. Cijela ekipa dala je sve od sebe da staze budu uređene, čiste i sigurne, i drago nam je što vidimo da su trkači zadovoljni. Ovo je već drugo izdanje utrke i veseli nas što uz nova lica vidimo i one koji su trčali i prošle godine.”

Velik broj lokalnih trkača i poduzetnika uključio se u organizaciju i nagrađivanje najboljih, čime je utrka dodatno poprimila karakter otočke zajednice i gostoljubivosti po kojoj je Šolta poznata.

Šolta je tako još jednom pokazala da osim sunca i mora nudi i nezaboravne sportsko-rekreativne doživljaje, staze koje spajaju mir, tradiciju i netaknutu prirodu, te gostoprimstvo koje uvijek vraća posjetitelje – i trkače – natrag na otok.