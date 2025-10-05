Drugi Festival Split za djecu: Više od 50 besplatnih aktivnosti za djecu diljem grada!

Festival Split za djecu, u organizaciji platforme Split za djecu iza koje stoji Romana Ban, idućeg će vikenda (10.10. - 12.10.2025.) doživjeti svoje drugo izdanje. Riječ je o kulturno-zabavnoj manifestaciji namijenjenoj djeci i njihovim obiteljima, koja je lani oduševila više od 1000 djece diljem Splita.

"I ove je godine u programu preko 50 besplatnih aktivnosti namijenjenih djeci od 0 do 14 godina. Cilj je omogućiti najmlađima i njihovim obiteljima besplatno uživanje na vrhunskim događajima, i to van sezone i u svakom dijelu grada. S druge strane, na ovaj se način skreće pozornost na kreativne i poduzetne pojedince, udruge i institucije koji tijekom cijele godine organiziraju zanimljive izvanškolske aktivnosti i programe za djecu svih uzrasta", kazala je organizatorica Romana Ban.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U program su se ponovno uključile gradske institucije poput većine muzeja i galerija te Gradske knjižnice Marka Marulića Split, gdje će se održavati literarne, likovne, STEM i muzejsko-edukativne radionice, kao i besplatni obilasci za posjetitelje s djecom. Dio programa posvećen je bebama i najmanjim mališima do 3 godine, kao i njihovim roditeljima/skrbnicima; babyhandling, senzomotoričke radionice, Baby Signs®, vježbe za mame i predstave za bebe sigurno nikoga neće ostaviti ravnodušnim!

Neke od aktivnosti, poput predstavljanja slikovnica o terapijskom psu i djeci u izbjeglištvu, u fokusu imaju poticanje suosjećanja, druge su tu da potaknu djecu na kritičko razmišljanje i odgovorno djelovanje prema okolišu, treće da njihovo zanimanje prema tehnologiji usmjere na kreativnost, četvrte su tu za opuštanje i zabavu - program je zaista raznolik, za svaki interes i svaki uzrast ponešto.

Matematika, fizika, arhitektura, dizajn, programiranje i umjetna inteligencija na Festivalu Split za djecu postaju razumljivi i najmlađima, tu se uživa u izradi filma, priče, plastelina, nakita, keramike i lutaka, a starohrvatska mitologija i zdrava prehrana prestaju biti bauk.

Glavni dio programa održat će se na Žnjanskom platou, gdje djecu i njihove obitelji čekaju kazališne predstave, kino, sportske aktivnosti i glazbeno-scenski nastupi. Na Žnjanu će nastupiti renomirana zagrebačka kazališta Mala scena i Teatar Poco Loco, dok će lokalne boje braniti kazališna družina Ritam igre, Kino Mediteran, sportski entuzijasti iz Dišpeta i brojne splitske plesne skupine.

Svečano otvaranje 2. Festivala Split za djecu upriličit će se na Žnjanu u petak 10.10. u poslijepodnevnim satima uz dvije kazališne predstave, a program se nastavlja sve do nedjelje navečer, kako na žnjanskom platou, tako i na različitim lokacijama diljem grada.

Sudjelovanje u cijelom programu je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta, na većinu aktivnosti su obvezne prijave. Detalje o izvođačima, aktivnostima i prijavama možete vidjeti na www.splitzadjecu.com i na ‘Split za djecu’ društvenim mrežama. Drugi Festival Split za djecu organizira se uz potporu Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice SDŽ.

Sponzori i pokrovitelji su Žnjan d.o.o., City Center one Split, Aras Digital Products, Poliklinika Doctus i Erste banka, dok su donatori Victa Split i Müller Hrvatska.