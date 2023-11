DRUGA ZIMSKA OMIŠKA LIGA Nova Sela i dalje bez poraza!

U sklopu 2. Zimske omiške lige u 8. kolu Nova Sela su pobijedila ekipu Forca Drinak.

Forca se odlučila povući na svoju polovicu, te su strpljivo čekali kontranapade protiv Novih Sela koja od prve minute kontroliraju posjed. U 6. minuti sjajna timska akcija Novih Sela, Ivan Bradarić je poslužio Nenu Tokića za 1:0. Drinak je prijetio uglavnom preko Duje Miličevića, ali nedostajalo mu je pomoći suigrača da bi došli do neke ozbiljnije prilike. U 10. minuti bilježimo dva dobra pokušaja Novih Sela, pucali su Ivan Voloder i Ivan Bradarić, ali oba puta brani Roko Miličević. Nastavila su Nova Sela s pritiskom, stvorili su par sjajnih prilika, a u 16. minuti dolaze do novog pogotka, ovog puta je zabio Ivan Bradarić za 2:0. Drugo poluvrijeme nastavljamo u sličnom ritmu kao što je bilo u prvom, a Nova Sela već u 23. minuti dolaze do još jednog pogotka, opet je zabio Ivan Bradarić za 3:0. U 25. minuti velika prilika za Drinak, Tomislav Jukić je pucao iz blizine, ali sjajna reakcija vratara Novih Sela Ivana Jelića tako da ostaje 3:0 za Nova Sela. Nije ostao dužan Frane Vrkić, zabio je dva lijepa pogotka i povisio rezultat na 5:0. U 36. minuti Ivan Bradarić neobranjivo pogađa za svoj treći pogodak i to je već 6:0 za lidera iz Novih Sela.

Počasni pogodak za goste zabio je Tomislav Jukić, dvije minute prije kraja to jest u 38. minuti lijepo je prebacio loptu preko Ivana Jelića za 6:1. Ipak, u posljednjem napadu na utakmici, Ivan Vukelja zabija te postavlja konačnih 7:1.