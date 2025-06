Dramatičan prizor na Biševu, gliser za "zabio" na stijene uz obalu: "Proletio je iznad nje"

Nedjeljno jutro u uvali Mezoporat obilježila je prava filmska scena: brzi gliser, bez ijedne osobe na palubi, u punom je gasu izletio na kamenitu obalu stotinjak metara od slavne Modre špilje. Iako je prvotno kolalo više (dez)informacija, pouzdano doznajemo da se radi o nesretnom spletu okolnosti u kojem – srećom – nitko nije ozbiljno ozlijeđen.

Incident se dogodio dok je skiperica, nakon što je u luci iskrcala putnike na razgledavanje špilje, pokušavala premjestiti gliser na bovu. Svjedokinja koja je promatrala cijeli događaj za Dalmaciju Danas opisala je ključne sekunde:

„Skiperica je iskrcala svoje putnike u luci Mezoporat. Nakon toga je krenula maknuti gliser na bovu, kako to i drugi rade dok se njihovi posjetitelji ne vrate iz Modre špilje. Prilikom vezivanja broda za bovu konop joj se omotao oko ručice gasa, povukao gas do kraja i – katapultiralo ju je u more. Gliser je prošao direktno preko nje, a zatim punom brzinom odletio na stijene. Sva sreća da se nikome ništa nije dogodilo.“