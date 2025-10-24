Drama u zagrebačkoj školi: Učenik donio plinski pištolj. Oglasio se ravnatelj

Nesvakidašnji incident dogodio se u četvrtak u jednoj zagrebačkoj školi nakon što je učenik viših razreda te škole donio plinski pištolj i pod odmorom ga pokazivao drugim učenicima.
Na sreću, nitko nije ozlijeđen, a ravnatelj napominje kako su promptno reagirali te da druga djeca nisu bila ugrožena.
"Mi smo odmah poduzeli sve mjere, policija je bila ovdje. Poduzimaju se svi postupci koji su potrebni prema protokolu, dakle razgovori, pedagoške mjere, mjere Centra za socijalnu skrb, a dalje ćemo provoditi normalno razgovore, predavanja, preventivne programe i s roditeljima i s učenicima, ali i s djelatnicima u svrhu smanjivanja takvih mogućih neželjenih situacija”, rekao je ravnatelj škole Mario Keča za Zagreb.info.
Dodao je i kako učenici niti jednog trenutka nisu bili ugroženi. "Naravno, ja ne negiram strah kojeg su neka djeca mogla imati, ali reagirano je odmah, u roku nekoliko minuta, oružje je oduzeto i u roku od deset minuta policija je već bila ovdje i poduzeti su svi daljnji postupci. Obaviješteno je vijeće roditelja o tome svemu", potvrdio nam je ravnatelj.
TikTok izazov?
"Škola je potpuno sigurna za djecu i nema nikakvog problema oko odvijanja nastave, osim što se provode spomenuti razgovori i izvidi", zaključio je ravnatelj.
Prema neslužbenim informacijama, navodno je riječ o TikTok izazovu u kojem je potrebno donijeti najčudniju moguću stvar i prezentirati ju drugima.