Drama u zagrebačkoj školi: Učenik donio plinski pištolj. Oglasio se ravnatelj

Nesvakidašnji incident dogodio se u četvrtak u jednoj zagrebačkoj školi nakon što je učenik viših razreda te škole donio plinski pištolj i pod odmorom ga pokazivao drugim učenicima.

Na sreću, nitko nije ozlijeđen, a ravnatelj napominje kako su promptno reagirali te da druga djeca nisu bila ugrožena.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Mi smo odmah poduzeli sve mjere, policija je bila ovdje. Poduzimaju se svi postupci koji su potrebni prema protokolu, dakle razgovori, pedagoške mjere, mjere Centra za socijalnu skrb, a dalje ćemo provoditi normalno razgovore, predavanja, preventivne programe i s roditeljima i s učenicima, ali i s djelatnicima u svrhu smanjivanja takvih mogućih neželjenih situacija”, rekao je ravnatelj škole Mario Keča za Zagreb.info.

Dodao je i kako učenici niti jednog trenutka nisu bili ugroženi. "Naravno, ja ne negiram strah kojeg su neka djeca mogla imati, ali reagirano je odmah, u roku nekoliko minuta, oružje je oduzeto i u roku od deset minuta policija je već bila ovdje i poduzeti su svi daljnji postupci. Obaviješteno je vijeće roditelja o tome svemu", potvrdio nam je ravnatelj.

TikTok izazov?

"Škola je potpuno sigurna za djecu i nema nikakvog problema oko odvijanja nastave, osim što se provode spomenuti razgovori i izvidi", zaključio je ravnatelj.

Prema neslužbenim informacijama, navodno je riječ o TikTok izazovu u kojem je potrebno donijeti najčudniju moguću stvar i prezentirati ju drugima.