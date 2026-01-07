Drama sa stidnicom i vulvom! Pravobraniteljica želi promjenu imena

Za vanjski ženski spolni organ, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova traži promjenu nazivlja. Umjesto stidnice - vulva. Ili koji drugi prikladniji naziv koji ne sadrži korijen stid. Iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je priopćeno:

"Naša preporuka da se u idućim izdanjima udžbenika za Prirodu i Biologiju izraz stidnica nadomjesti izrazom vulva, nije prihvaćena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i nakladnika školskih udžbenika, unatoč tome što je "vulva" (premda latinizam) dopuštena istoznačnica u hrvatskom jeziku te unatoč tome što se u udžbenicima u području spolnosti već koriste neki latinizmi poput prostata, klitoris ili penis".

Pravobraniteljica je inicirala sastanak kako bi se oformila radna skupina od tima stručnjaka liječnika, profesora, psihologa - navodeći kako je upravo liječnički zbor za to dao i prijedlog, prenosi Dnevnik.hr.

Jedan od sudionika sastanka Ivan Marko Gligorić poručuje: "Bilo koje proganjanaje bilo kojeg korjena ili izvedenica osiromašuje jezik, drugo to je promjena termina, a ne općeg jezika i tu treba reći zdravstvena struka sa jezikoslovcima".

Na sastanku se tako pojavilo neslaganje. Pravobraniteljica poručuje:

"S obzirom na kategoričko neslaganje s inicijativom izraženo od strane predsjednika HLZ-a (iako je upravo to tijelo predložilo formiranje radne skupine i prethodno izrazilo slaganje s inicijativom) i predstavnika Odsjeka za kroatistiku FFZG-a, Pravobraniteljica zaključuje kako je inicijativa za formiranjem radne skupine očigledno nesvrsishodna i da nema uvjeta za njezinu realizaciju.

Međutim, s obzirom na naše stajalište da bi izraze u području spolnosti koje u svom korijenu imaju riječ "stid" u hrvatskome standardnome jeziku trebalo označiti arhaizmima i prikloniti se primjerenijim jezičnim rješenjima koja bi bila u skladu s načelom ravnopravnosti spolova i suvremenim poimanjem spolnosti, Institutu za hrvatski jezik dali smo preporuku da nastavi rad na prijedlozima zamjenskih izraza".

Aktivistice podržavaju inicijativu. Smatraju da od stidnice počinju traume i problemi u razumijevanju tijela.

Aktivistica Sanja Sarnavka poručuje: "Žene se moraju stidjeti svoga tijela i tu počinju traume u razumijevanju sebe. I nije samostidnica, već imamo i velike i male stidne usne i cijeli taj ženski spolni organ je povezan s osjećajem srama".