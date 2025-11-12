DRAMA NA NAŠEM OTOKU Pobuna roditelje zbog opasne ceste kojom djeca putuju u školu: "Ovako više ne može"

S Mljeta nam u redakciju Morskog.hr. stiže pismo sedmero roditelja (iako tvrde da ih ima puno više) koji muku muče sa školskim prijevozom za svoju djecu - prijevozom koji je tvrde predugačak i opasan, a nitko ih od odgovornih "ne doživljava".

Tko god je barem jednom bio na Mljetu i autom provozio njegove vijugave ceste s kojih puca pogled bez presedana, zna da se radi o prekrasnom, ali i prometno prilično opasnom otoku. Otok je ovo na kojem vožnja svakako može biti izazovna!

- Naš problem je školski prijevoz, vrijeme vožnje i jedna upitna dionica puta. Sve kreće početkom školske godine kad je u našu rutu ubačeno još jedno mjesto Kozarica, te je školski autobus promijenio vozni red.

Početna stanica je Pomena u 6:30, završna u 7:55 Babino Polje. Povratak je u 14h iz Babinog Polja, u Pomeni je autobus u 15:25. Dakle po ovom njihov voznom redu djeca su oko 9h van svojih kuća, a vrijeme vožnje premašuje Zakon o prijevozu učenika članak 37.....Pisali smo Županiji (ona je osnivač škole), Ministarstvu školstva, pravobraniteljici za djecu, samoj školi, školskom odboru, Općini Mljet(bili na 2 sastanka kod načelnika).... - očajni su roditelji kojima je osim duljine vožnje sporna i dionica kojom se djeca voze.

Drugim riječima, boje se za sigurnost svoje djece prilikom prometovanja lokalnom cestom LC 69037 Kozarica(LC69095)-Blato (DC8).

- Ta cesta je s jednim kolničkim trakom, jako uska, zavojita, nelagodna, djeci izaziva mučnine, nalazi se na velikoj visini i ispod nje velika provalija. Lani smo se bunili (te odgodili prometovanje njom) radi te dionice i to zato što nije imala zaštitu ogradu i mrežu. To je ovo ljeto sve odrađeno, no mi i dalje mislimo da je neprihvatljiva za prijevoz učenika. Na našem otoku ima još prijevoznika i nitko ne želi prometovati njom radi sigurnosti putnika - nastavljaju uznemireni roditelji.

Svoju su nelagodu pokušali ublažiti pišući institucijama, no izgleda da nisu dobili previše odgovora.

- Županija se ograđuje tj. poziva na to da je cesta sigurna i da je inspektorat bio na terenu i odobrio ovu dionicu, misleći na županijske ceste koji su bili izvođači radova. Kad smo njih kontaktirali oni su pak rekli da nemaju ovlasti za odobrenja već samo za izvoditi radove i vidjeti koje su još nepravilnosti.

Ne možemo nikako dobiti izjavu u pisanom obliku već samo usmenu potvrdu na što se onda ne možemo pozvati kod nadležnih tijela. Pravobraniteljica kaže da je vidjela kršenje Zakona te da će obavijestiti nadležne.

V.d.ravnateljica je obećala da će učiniti sve što može. Mi tražili još jednu liniju tj.novu za samo mjesto Kozarica - Blato. Naš zahtjev je odbijen jer Županija nema novaca. Župan je stigao na sastanak u školu i rekao da možemo prihvatit ovo kako jest ili da autobus ide državnom cestom. Na našem otok nema niti jedna autobusna stanica te spomenuta državna cesta nema sigurni ukrcaj i iskrcaj djece - pojašnjavaju dalje roditelji koji često tako djecu voze u školu i iz nje, te troše puno vremena i novca. Uvjereni su da spomenuti inspekcijski nadzor nad ovom lokalnom cestom uopće nije proveden, jer do pisane potvrde ne mogu doći. Ništa se kažu ne rješava, loptica se prebacuje gdje se stigne, a vrijeme prolazi .

- Naša škola trenutačno broji 50-tak đaka, no ako se u što kraćem roku ne promjeni nešto oko prijevoza ta brojka bi već iduće školske godine mogla biti manja jer je ovo za našu djecu neprihvatljivo, ovo je doslovno recept za tjeranje mladih ljudi s otoka - završavaju roditelji s Mljeta.