Drama na Kili: Muškarac ozlijeđen, počinitelj u bijegu završio u Kaštelima

Na mjestu događaja obavljen je očevid

Sinoć, 23. studenog 2025. godine, oko 19.50 sati, na području Kile u Splitu dogodio se sukob između tri osobe.

Jedan muškarac je lakše ozlijeđen u vidu površinskih ozljeda na tijelu. Također, oštećeno je i osobno vozilo. 

Nakon zaprimljene informacije o događaju, policijski službenici su tijekom večeri na području Kaštela pronašli i uhitili muškarca koji se dovodi u vezu s događajem.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, te je kriminalističko istraživanje u tijeku. 

