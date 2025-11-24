Drama na Kili: Muškarac ozlijeđen, počinitelj u bijegu završio u Kaštelima

Sinoć, 23. studenog 2025. godine, oko 19.50 sati, na području Kile u Splitu dogodio se sukob između tri osobe.

Jedan muškarac je lakše ozlijeđen u vidu površinskih ozljeda na tijelu. Također, oštećeno je i osobno vozilo.

Nakon zaprimljene informacije o događaju, policijski službenici su tijekom večeri na području Kaštela pronašli i uhitili muškarca koji se dovodi u vezu s događajem.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, te je kriminalističko istraživanje u tijeku.