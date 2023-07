DRAMA KOD TROGIRA Skipera i njegove prijatelje uhvatila snažna oluja na moru: "Bilo je dosta hektično"

Nevrijeme koje je zadnjih dana poharalo cijelu Hrvatsku, nije zaobišlo ni skupinu od nekoliko prijatelja koji su se u subotu zaputili ploviti Jadranom.

Skiper Luka Rendulić, poslao je RTL-u video u kojem se vidi kako to izgleda kada vas uhvati oluja daleko od kopna. Sve se dogodilo kod Otoka Arkanđel ove subote.

"Taman smo isplovili iz Trogira i krenuli smo prema Otoku Kaprije, to je bio plan. S tri broda imamo grupu, to je prijateljska shema, ali sve je to ekipa koja nije prvi put na brodu, no isto tako nisu svi ni profesionalci. Krenuli smo, gledali smo cijelo vrijeme, ta oluja je bila prošla preko druga dva broda koji su bili s nama, ali njima nije bilo ništa strašno jer su bili u drugačijoj poziciji. Malo su kiše dobili, ali nije bilo toliko strašno. Zato smo se i odlučili krenuti jer nije bilo toliko zabrinjavajuće", govori nam skiper Luka

Udari vjetra bili su oko 70-ak čvorova te su im zasigurno napravili izazov.

"Vidjeli smo onda kako to izgleda uživo, pokušavali smo izbjeći, ali isto tako se držati podalje od otoka, jer kada ozbiljan vjetar jače puše, nemaš baš kontrolu nad brodom, cilj je biti što dalje od bilo kakvog kopna jer ako te krene nositi da se ne nasučeš, to je zapravo jedini problem koji se može s brodom, sve ostalo su nekakve sitnice", prepričava.

Brod na kraju nije uopće oštećen. Njegovi prijatelji su držali bimini, tendu na brodu koju je vjetar prvu iščupao, ali nije potrgao. Sve skupa trajalo je desetak minuta, a kako kaže Rendulić bilo je dosta "hektično, ali sve je to dio posla."

"Naravno da nije svejedno, uvijek je ljepše ploviti po mirnom moru, ali strah je nešto što se ne smije pojavljivati u takvim situacijama, treba ostati smiren i odraditi maksimalno što se može odraditi. Bilo kakva panika može samo pogoršati situaciju. More je divljina, priroda, izazov", tvrdi Rendulić.

