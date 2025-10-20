Close Menu

Doznajemo detalje policijske vikend akcije na širem splitskom području: Napuhao preko 1.8 promila, a čak četiri vozača su uhićena

Više vozača je zadržano u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola

Tijekom vikenda, od 17. do 19. listopada 2025. godine, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske provedene su pojačane aktivnosti nadzora prometa s ciljem povećanja razine sigurnosti svih sudionika u prometu i sprječavanja najtežih prekršaja koji dovode do prometnih nesreća s najtežim posljedicama.

Utvrđeno je ukupno 475 prometnih prekršaja, među kojima:

  • 104 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola,
  • 120 prekršaja nepropisne brzine,
  • 37 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,
  • 23 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme vožnje,
  • te niz drugih prekršaja, uključujući vožnju bez položenog ispita, zabranu upravljanja i tehničku neispravnost vozila.

Kod 104 vozača utvrđena je prisutnost alkohola, a jedan vozač bio je pod utjecajem droga. Najviša izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 1,88 g/kg, dok je najveća utvrđena nepropisna brzina bila 126 km/h.

Zbog teških prekršaja četiri vozača su uhićena i privedena u žurni prekršajni postupak, a više vozača je zadržano u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola.

