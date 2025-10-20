Doznajemo detalje policijske vikend akcije na širem splitskom području: Napuhao preko 1.8 promila, a čak četiri vozača su uhićena

Tijekom vikenda, od 17. do 19. listopada 2025. godine, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske provedene su pojačane aktivnosti nadzora prometa s ciljem povećanja razine sigurnosti svih sudionika u prometu i sprječavanja najtežih prekršaja koji dovode do prometnih nesreća s najtežim posljedicama.
Utvrđeno je ukupno 475 prometnih prekršaja, među kojima:
- 104 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola,
- 120 prekršaja nepropisne brzine,
- 37 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,
- 23 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme vožnje,
- te niz drugih prekršaja, uključujući vožnju bez položenog ispita, zabranu upravljanja i tehničku neispravnost vozila.
Kod 104 vozača utvrđena je prisutnost alkohola, a jedan vozač bio je pod utjecajem droga. Najviša izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 1,88 g/kg, dok je najveća utvrđena nepropisna brzina bila 126 km/h.
Zbog teških prekršaja četiri vozača su uhićena i privedena u žurni prekršajni postupak, a više vozača je zadržano u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0