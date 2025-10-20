Doznajemo detalje policijske vikend akcije na širem splitskom području: Napuhao preko 1.8 promila, a čak četiri vozača su uhićena

Tijekom vikenda, od 17. do 19. listopada 2025. godine, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske provedene su pojačane aktivnosti nadzora prometa s ciljem povećanja razine sigurnosti svih sudionika u prometu i sprječavanja najtežih prekršaja koji dovode do prometnih nesreća s najtežim posljedicama.

Utvrđeno je ukupno 475 prometnih prekršaja, među kojima:

104 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola,

120 prekršaja nepropisne brzine,

37 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,

23 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme vožnje,

te niz drugih prekršaja, uključujući vožnju bez položenog ispita, zabranu upravljanja i tehničku neispravnost vozila.

Kod 104 vozača utvrđena je prisutnost alkohola, a jedan vozač bio je pod utjecajem droga. Najviša izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 1,88 g/kg, dok je najveća utvrđena nepropisna brzina bila 126 km/h.

Zbog teških prekršaja četiri vozača su uhićena i privedena u žurni prekršajni postupak, a više vozača je zadržano u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola.