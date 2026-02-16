DORH će pokrenuti izvide zbog snimke Josipa Dabre

RTL Danas neslužbeno doznaje da će DORH pokrenuti izvide oko sporne snimke saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i člana vladajuće većine Josipa Dabre.

Na snimci nastaloj ovoga vikenda vidi se Dabro kako pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao" o atentatu na Radića u beogradskoj gradskoj skupštini, pri čemu je dodao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", misleći na čelnika ustaške NDH Antu Pavelića, koji je pokopan u Madridu.

Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Snimka je nastala na pokladnom jahanju u Komletincima, između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji i izazvala žestoke reakcije. Uz HDZ u vladajućoj većini su i DP i HSLS, a predsjednik HSLS-a Dario Hrebak na Facebooku je nakon objave Dabrinog pjevanja poručio da bi "sad bilo dosta", najavivši mogući izlazak iz koalicije.

Plenković šuti

Plenković trenutačno u Saboru ima 76 ruku, a moguć razlaz s HSLS-om bi ga ostavio bez potrebne većine.

Dabro se u međuvremenu oglasio na društvenim mrežama nakon objave snimke, kazavši da će "na svom šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima" pjevati što mu se pjeva, "pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a 'liberali' neka pate".

Ovo nije jedini skandal koji se veže uz bivšeg ministra poljoprivrede u Vladi Andreja Plenkovića, koji je podnio ostavku nakon što je u javnost procurila snimka na kojoj u vožnji iz automobila puca iz pištolja kroz prozor. Koštala ga je i snimka na kojoj daje sinu da koristi automatsko oružje.

Zbog toga je protiv njega podignuta optužnica za povredu prava djeteta i nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

Premijer Andrej Plenković još se nije oglasio o snimci, tek je najavio izjave kasnije, nakon sjednice Predsjedništav HDZ-a.