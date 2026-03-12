"Donose kuverte umjesto poklona, kao da je pir..." Koliko danas košta dječji rođendan u Splitu?

Dječji rođendani nekad su se u Splitu najčešće slavili kod kuće, uz domaću tortu, sok, sendviče i nekoliko prijatelja iz razreda. Na stolu su stajale dvolitarske kola i fanta, kao i uvijek za posebnu prigodu.

Djeca iz razreda za poklon su donosila čokoladu i bombone umotane u papir iz lokalnog dućana, a razlaz je bio kada bi oplakalo prvo dijete ili kad bi se dogodile prve međusobne batine.

Danas je slika prilično drugačija. Rođendani se više ne slave doma, a sve više roditelja odlučuje se za proslavu u igraonicama i rođendaonicama koje nude organizaciju od početka do kraja.

No, takva praktičnost ima i svoju cijenu. I to prilično paprenu.

Rođendan za 25 djece košta 340 eura

Prema ponudi dostupnoj na specijaliziranim portalima za dječje proslave, u Splitu je oglašeno najmanje deset igraonica i rođendaonica koji nude organizaciju rođendana za djecu. Među njima su različite rođendaonice, sportski centri i zabavni prostori koji nude razne pakete, od osnovnih do tematskih proslava.

Jedna Splićanka s kojom smo razgovarali kaže da cijene u igraonicama mogu brzo narasti, osobito kada je riječ o većim proslavama. Za paket za 25 djece platila je 339 eura, a svako dodatno dijete naplaćuje se još 14 eura.

U cijenu su uključene dvije Ledo torte, dvije jumbo pizze te grickalice i sokovi za djecu. Riječ je o osnovnom paketu, dok se tematski rođendan, s dodatnim sadržajima i dekoracijom, naplaćuje još oko 50 eura više.

Je li se pretjeralo s ekstravagancijom za rođendane? Je, nekad je sve bilo bolje

Nije, nek roditelji napokon uživaju

Tematski rođendani mogu koštati više od 400 eura

U jednoj popularnoj igraonici koja ima svoju poslovnicu u Splitu tematski rođendani organiziraju se po unaprijed definiranim paketima, a cijene su među višima na tržištu. Program proslave traje oko dva sata i uključuje zabavni sadržaj pod vodstvom animatora, dok slavljenik ili slavljenica sudjeluju u paketu bez dodatne naplate. Djeca tijekom proslave mogu koristiti sve atrakcije u igraonici, a prostor je uređen u tematskom stilu, primjerice s nogometnim dekoracijama i slatkim stolom.

Tematski program uključuje razne igre i aktivnosti poput nogometnog mini-turnira i tehničarenja s loptom, ali i zabavne igre poput memoryja, FIFA-e na PlayStationu i plesnih igara. Djeci su na raspolaganju i foto-kutak s rekvizitima te tematska pinjata. U cijenu su uključeni pizza, slane i slatke grickalice, negazirani sokovi te stalno dostupna voda, kao i Ledo rođendanska torta. Djeca dobivaju tematski party pribor, digitalnu pozivnicu i fotografije s proslave, a tijekom boravka u prostoru sva su djeca osigurana. Roditeljima su na raspolaganju i dodatne pogodnosti poput besplatnog parkinga, mogućnosti promjene termina i popusta u partnerskom kafiću.

Cijene tematskih rođendana razlikuju se ovisno o broju djece. Paket za deset djece stoji 249 eura, za 15 djece 309 eura, za 20 djece 369 eura, dok paket za 25 djece doseže 429 eura. Svako dodatno dijete izvan paketa naplaćuje se još 14 eura, pa konačni trošak za veće proslave može biti i znatno veći.

Djeca na rođendane donose kuverte umjesto pokona?

Zbog svega toga mnogi roditelji procjenjuju da ih dječji rođendan danas u Splitu u prosjeku stoji između 200 i 300 eura, ovisno o odabranom paketu i dodatnim sadržajima.

Unatoč cijeni, popularnost ovakvih proslava ne opada. Roditelji često ističu da im organizacija u igraonicama štedi vrijeme i brigu oko pripreme, dok djeca dobivaju animaciju i prostor za igru s vršnjacima. Upravo zato sve više obitelji odlučuje se za ovakav način proslave, iako je nekadašnja torta u dnevnom boravku bila znatno skromnija i jeftinija.

Kako su nam rekli neki od roditelja, nemalo su se iznenadili kada su shvatili da su neke mame umjesto poklona njihovom djetetu poslale - kuvertu.

"Kao da je pir, a ne rođendan. Ne sviđa mi se to, ali završilo je doba kućnih zabava i meckanja torte do ponoći", govori nam jedna mama.

Za kraj ćemo cijene rođendana prevesti u nekadašnje kune. Proslaviti rođendan vašem klincu u normalnom aranžmanu s ekipom iz razreda ili s treninga košta 2500 nekadašnjih kuna, ukoliko platite standardni paket od 330 eura. Ukoliko želite nešto više, rođendan u kunama košta 3200 kuna.

Najskuplji rođendan u Hrvatskoj? 1250 eura

Najskuplje dječje rođendane u Hrvatskoj trenutačno nudi jedna luksuzna rođendaonica u Zagrebu, gdje cijene paketa dosežu i 1250 eura za proslavu za 20 djece. Najbogatiji paket traje tri sata i uključuje organizirani program s animatorima, tematske dekoracije, tortu, grickalice i sokove, kao i različite zabavne aktivnosti za djecu.

U ponudi su i dodatni sadržaji poput tematskih zabava, sportskih ili gaming rođendana, a cijene se kreću od oko 650 eura za osnovni paket do više od 1200 eura za najskuplju varijantu.

Upravo taj paket od 1250 eura izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su mnogi komentirali da je riječ o iznosu koji prosječni građani teško mogu izdvojiti za dječju proslavu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Cindy Šoštarić Hadžić (@cindysostaric)