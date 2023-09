DOMOVINSKI POKRET KAŠTELA: "Ne želimo biti pokusni kunići"

Domovinski pokret Kaštela upozorava na stihijsko postavljanje baznih stanica mobilnih operatera u gusto naseljenim urbanim područjima. Navedene stanice, kako kažu, mogu ozbiljno utjecati na zdravlje stanovništva. Stoga traže strožu zakonsku regulativu postavljanja baznih stanica te donošenje uredbi na nivou grada, županije i države.

U nastavku prenosimo njihovo priopćenje:

"Posljednjih desetljeća svjedočimo velikom tehnološkom napretku koji uvelike postaje dio naše svakodnevnice i načina života. Mobilni telefoni (mobiteli) postali su integralni dio našeg života i svakim danom ih je sve više.

Da bi mogli dobiti što veću geografsku pokrivenost i da bi mogli servisirati konstantno povećanje prometa, telefonski operateri su počeli ugrađivati sve veći broj primopredajnih radio uređaja i druge telekomunikacijske opreme odnosno baznih stanica.

Budući da je taj proces uzeo maha i praktično postao nezaustavljiv potrebno je donijeti zakonska rješenja kojima bi se reguliralo instaliranje baznih stanica, prije svega definiranje lokacija na kojima bi bile postavljene kako bi efekt na zdravlje i kvalitetu života građana bio minimalan. To znači da bi lokacije baznih stanica trebale biti izvan gusto naseljenih područja odnosno u industrijskim zonama, na visoko podignutim tornjevima izvan naselja ili na okolnim prirodnim uzvisinama i brdima. Međutim za tele operatere izgradnja tornjeva sa baznim stanicama uz tipičnu cijenu od više stotina tisuća eura je najskuplje rješenje", navode.

"Kako bi smanjili trošak odnosno povećali svoj profit, tele-operateri traže rješenja u vidu ugradnje jeftinijih baznih stanica gdje god stignu pa čak i u gusto naseljenim područjima koristeći privatna zemljišta, kuće, škole i vrtiće i druge postojeće objekte. Takve bazne stanice niču svuda oko nas kao gljive poslije kiše.

Dovoljno je samo proći kroz grad Kaštela za vidjeti veliki broj neproporcionalno velikih dimnjaka na krovovima kuća u gusto naseljenim područjima iz kojih nikada, pa ni za vrijeme najhladnijih zimskih dana ne izlazi dim. Takve dimnjake moguće je vidjeti čak i u blizini vrijednih i zaštićenih kulturnih dobara, starih gradskih jezgri, crkava i srednjevjekovnih dvoraca.

Naime, mobilni tele-operateri su se dosjetili kako izbjeći usklađenje čak i sa minimalnim zakonskim regulativama pa u trci za profitom ugrađuju jeftine bazne stanice gdje stignu pa i na krovove kuća u gusto naseljenim područjima", ističu iz Domovinskog pokreta.

"Zamislite kako se visokofrekventna bazna stanica velike snage, skrivena u takozvani dimnjak, nalazi na nekoliko metara od prozora gdje spava vaše novorođeno dijete ili bazna stanica još veće snage na zemljištu u blizini vaše kuće dok vam se djeca igraju u vrtu a vi spremate obiteljski roštilj. U zadnja dva desetljeća napravljen je veliki broj studija kako bi se utvrdilo predstavlja li visokofrekventno zračenje takvog tipa zdravstveni rizik za ljude. Dok rezultati nekih studija, najvjerojatnije financiranih od strane samih tele-operatera odnosno njihovih ulagača, pokazuju da ne postoji zdravstveni rizik od zračenja te vrste, druge, vjerodostojnije nezavisne studije pokazale su da rizik za zdravlje ljudi itekako postoji i da jako visokofrekventno elektromagnetsko zračenje može prouzročiti rak tkiva i druge zdravstvene probleme.

Tako na primjer studija o utjecaju visokofrekventnog zračenja na zdravlje ljudi provedena od strane znanstvenika iz ustanove “The Environment and Cancer Research Foundation” iz Švedske dokazala je da ugradnja 5G baznih stanica u blizini naseljenih kuća može prouzročiti ozbiljne zdravstvene probleme. Ta studija objavljena u časopisu Annals of Clinical and Medical Case Reports (ref.), dokazala je da ugradnja 5G baznih stanica uzrokuje veliko povećanje broja oboljelih od bolesti koje su povezane sa izloženosti radioaktivnom zračenju kao i brzom razvoju mikrovalnog sindroma.

Mikrovalni sindrom je efekt koji uzrokuje dugotrajna izloženost mikrovalnoj radijaciji a prvi put je istražen 70-tih godina prošlog stoljeća. Taj sindrom je povezan sa neurološkim, kardiovaskularnim i hormonskim zdravstvenim problemima. Studije su pokazale da izloženost mikrovalovima uzrokuje umor, dezorijentiranost, probleme sa spavanjem, tjeskobu, probleme sa koncentracijom i memorijom.

Bitno je napomenuti da je u ovoj studiji izloženost visokofrekventnoj radijaciji bila u velikoj mjeri ispod dozvoljenog nivoa postavljenog od ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Isto tako postoje i brojne druge studije sa sličnim rezultatima. Na primjer „Health impact of 5G” (ref. EPRS-Panel for the Future of Science and Technology) ili „Radiation Analysis in a Gradual 5G Network Deployment Strategy” (ref.: 2020 IEEE 3rd 5G World Forum, 5GWF), gdje je detaljno i argumentirano iznesena sva problematika i utjecaj na zdravlje ljudi pri korištenju 5G mreža u naseljenim područjima, ističu te nadodaju:

"Kako bi se zadržala kvaliteta života u gusto naseljenim područjima kao što su Kaštela potrebno je donijeti zakone na razini općine odnosno županije koji bi određivali na kojim lokacijama se te stanice mogu instalirati kao i definirati tehničke parametre tih stanica, njihovu snagu, frekvenciju, količinu radijacije i slično. Donošenje jedne takve regulative je potrebno jer najnoviji razvoj znanosti već najavljuje mogućnost korištenja 6G baznih stanica (šesta generacija, sa frekvencijama između 9 Ghz i 3 THz) baznih u skoroj budućnosti (2028g.), što znači da ćemo, ukoliko se nešto ne poduzme, u skoroj budućnosti biti još više izloženi štetnim zračenjima.

Trenutni planovi povećanja mobilnih brzina povezanih uz povezano povećanjem frekvencije prijenosnog signala su uvođenje 8G, 2048-me g., 10G 2068-me g. 11G 2078-me g. pa sve do 15G koja će koristiti ultra-visokoenergetske gama zrake sa frekvencijama od 230 YottaHz odnosno 230x1024 Hz, broj sa 25 nula) 2100-te godine", vele iz Domovinskog pokreta.

"Domovinski pokret Kaštela zato predlaže donošenje zakonske regulative o korištenju visoko frekventnih mreža na području grada Kaštela kao i na području cijele Splitsko-Dalmatinske Županije. Taj pravilnik bi između ostalog trebao uključivati slijedeće:

- definiranje minimalne udaljenosti baznih stanica, neovisno o frekvenciji, od kuća, škola, crkvi, vrtića i ostalih objekata u kojima ljudi provode vrijeme, kao što su parkovi, stadioni, sportske dvorane . Ta udaljenost bi trebala biti tolika da efekt zračenja na ljudsko zdravlje bude minimalan.

- zabrana instaliranja baznih stanica na arheološkim lokalitetima i područjima pod kulturnom zaštitom kao i na ostalim područjima gdje instaliranje tih stanica narušava izgled okoliša

- potpuna zabrana instaliranja mobilnih baznih stanica u gusto naseljenim područjima, uključujući krovove kuća, škole, vrtiće i sve druge stambene objekte.

- osnivanje stručnog tima čiji bi zadatak bio izrada odgovarajuće legislative koja bi uključivala sveobuhvatna pravila koja bi tele operateri morali slijediti prije dobivanja dozvole za ugradnju baznih stanica bilo koje vrste.

- primjenu novog pravilnika na sve već instalirane bazne stanice i uklanjanje svih onih koje ne zadovoljavaju sve uvjete za instaliranje baznih stanica

Uvođenje takve regulative primoralo bi tele operatere da traže druga rješenja vezana za korištenje visokofrekventnih mobilnih mreža koja su manje opasne za zdravlje, a nama, našoj djeci i unucima bi osiguralo život bez straha od izloženosti visokofrekventnom zračenju odnosno kvalitetnije životno okruženje", zaključuju.