STIŽE PAD CIJENA NEKRETNINA? Potražnja u velikim gradovima usporava zbog nerealnih cijena: "Znate koliko morate raditi za kvadrat stana?!"

Iako se gradi diljem zemlje promet nekretninama zbog nerealnih cijena usporava. Prema podacima Porezne uprave lani je u 12 županija zabilježen pad kupoprodajnih ugovora, dok blagi rast ima devet uglavnom kontinentalnih županija, piše HRT.

Visoke cijene stambenih kvadrata i rast kamata mijenjaju trendove na tržištu nekretnina. Samo lani cijene stanova i kuća porasle su u Hrvatskoj za 11 posto u odnosu na godinu prije što je najveći rast među članicama EU-a. Jača i građevinska aktivnost pa je obujam radova lani povećan za 6,5 posto.

Put do vlastite nekretnine i doma iz snova za većinu je Hrvata trnovit, posebice kada cijene četvornih metara divljaju. "Kredit na 26 godina znači do penzije - to je katastrofa", "Mladi ne mogu kupiti stan s ovolikom plaćom" - uobičajene su reakcije.

Manje prodanih nekretnina u Dalmaciji

Varaždin obara hrvatske rekorde i lani bilježi najveći broj kupoprodaja nekretnina. Prodano ih je 1.500 više nego godinu prije.

"Varaždin je poželjan grad za mlade obitelji. Vidljivo je da tržište usporava. Cijene su dostigle maksimum i one stoje, kupaca ima. Ne očekuje se drastičan pad cijena. One se kreću od 2,5 tisuće eura do 4 tisuće po kvadratnom metru", kaže agent za nekretnine Dražen Mesec.

Prema nepotpunim podacima Porezne uprave, pomama za nekretninama ne jenjava u Šibensko-kninskoj županiji i Istri, dok je primjerice u Zagrebu, Splitskoj i Zadarskoj županiji lani prodano nekoliko tisuća nekretnina manje nego godinu prije. Potražnja u velikim gradovima očito usporava zbog nerealnih cijena, piše HRT.

"Morat će doći do korekcija cijena"

"Tržišne cijene su poprilično visoke i morat će doći do korekcija. Znači, doći će u nekom dijelu i do pada cijena određenih nekretnina. Nešto bolje će se držati novogradnja jer nje nedostaje", kaže predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Dubravko Ranilović.

Isto kaže i vlasnica agencije za nekretnine iz Splita Jasminka Biliškov. Očekuje se da će se cijene zadržati na kvalitetnim lokacijama, dok će padati "na rubnim lokacijama i za rabljene stanove". Iako se gradi posvuda, samo metropoli nedostaje barem deset tisuća stanova.

Koliko morate raditi za kvadrat stana

"Znate koliko morate raditi da bi kupili kvadrat stambenog prostora?! Tu će se morati kroz stambenu politiku riješavati pitanje priuštivog stanovanja i drugih oblika, a ne nužno samo putem kupoprodaje", smatra Ranilović.