Dolazak Svetog Nikole u Kaštel Sućurac uz obilje pjesme, veselja i dobre hrane

I ove godine u Kaštel Sućurac dolazi Sveti Nikola, zaštitnik djece i pomoraca. Ove subote, 6. prosinca na igralištu Sokolana vas očekuje bogat program za djecu i nešto starije, a sve u organizaciji sućuraških udruga i Gradske knjižnice Kaštela.

Od 10-14 sati djeca će uživati u bogatom programu koji počinje predstavom o Svetom Nikoli i Krampusu, a izvode ju članovi dramske skupine Gradske knjižnice. Nakon toga slijedi najiščekivaniji trenutak - dolazak Svetog Nikole s brodom koji će darivati djecu slatkišima ali i neizostavnim šibama.

Uz sav blagdanski šušur bit će tu ića i pića, a za nešto starije kuhanog vina i gina. Svi okupljeni mogu okušati sreću u tomboli, a sav prihod od prodaje ide u humanitarne svrhe.

Sućuraški slogan - "Malo misto za velike pizdarije" još jednom potvrđuje veseli duh sućuraških udruga koje su uvijek tu kako bi napravile zabavu za pamćenje.