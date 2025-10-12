Đoković otkrio pravi razlog što nije prijatelj s Nadalom

Novak Đoković objasnio je zašto nikada nije uspio izgraditi prijateljski odnos s velikim rivalom Rafaelom Nadalom, unatoč dubokom poštovanju koje gaje jedan prema drugome. Đoković (38), s rekordna 24 Grand Slam naslova, i dalje se natječe na najvišoj razini, dok su druga dva člana legendarne "velike trojke", Nadal i Roger Federer, već završili svoje karijere, piše Daily Mail.

Srpski tenisač otkrio je kako je intenzivno rivalstvo na terenu učinilo prijateljstvo s Nadalom (39) "nemogućim", čak i sada kada je Španjolac u mirovini. "Nadal je samo godinu dana stariji od mene, obojica smo Blizanci, u početku smo čak i išli zajedno na večeru, dvaput. Ali čak i s njim, prijateljstvo je nemoguće", izjavio je za Corriere Della Sera.

Poštovanje, ne i prijateljstvo

Ipak, naglasio je koliko su mu rivali pomogli u karijeri. "Uvijek sam ga poštovao i iznimno mu se divio. Zahvaljujući njemu i Federeru, odrastao sam i postao ono što jesam. To će nas zauvijek ujediniti; stoga osjećam zahvalnost prema njima. Nadal je dio mog života, u posljednjih petnaest godina vidio sam ga više nego svoju majku!"

Đoković je pojasnio prirodu njihovog odnosa: "Nikada nismo bili prijatelji. Među rivalima to nije moguće, ali nikada nismo bili neprijatelji." Sličan je stav izrazio i prema Federeru: "Uvijek sam poštovao Federera, bio je jedan od najvećih svih vremena. Imao je izvanredan utjecaj, ali nikada mu nisam bio blizak."

Bolna leđa i poraz u Šangaju

Đoković se jučer morao oprostiti od Mastersa u Šangaju nakon što je u polufinalu izgubio od Valentina Vacherota, boreći se s ozljedom leđa. Bilo je 6:3, 6:4 za 204. igrača svjetskog poretka. Vacherot nakon pobjede nije pretjerano slavio, svjestan Đokovićevih problema s ozljedom, prenosi Index.