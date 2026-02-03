Dogodilo se "nemoguće"; polarni val zahvatio Karibe, na Kubi izmjereno povijesnih 0 stupnjeva

Karipsku regiju posljednjih je dana zahvatio iznimno snažan prodor hladnog zraka, što je dovelo do neuobičajeno niskih temperatura i mogućih povijesnih rekorda u više zemalja, uključujući Kubu, Bahame i Belize. Prema podacima meteoroloških zajednica koje prate ekstremne vremenske pojave, riječ je o jednom od najizraženijih hladnih valova ikad zabilježenih u ovom dijelu svijeta.

Najviše pozornosti izazvala je situacija na Kubi, gdje je na meteorološkoj postaji Indio Hatuey u provinciji Matanzas jutarnja temperatura pala na oko 0 °C (32 °F). Ako se ova vrijednost službeno potvrdi, mogla bi postati najniža temperatura ikada izmjerena u povijesti Kube, čime bi bio nadmašen dosadašnji rekord od 0,6 °C iz 1996. godine.

Meteorolozi ističu da je ovako snažno zahlađenje na Karibima iznimno rijetko te da je povezano s prodorom vrlo hladne i suhe zračne mase sa sjevera, s područja SAD-a, uz stabilne atmosferske uvjete koji su omogućili snažno noćno ohlađivanje tla.

Rekordi i izvan Kube

Iznimna hladnoća nije zahvatila samo Kubu. Prema podacima objavljenima na specijaliziranim stranicama za praćenje ekstremnih temperatura:

Bahami : U Freeportu je 1. veljače zabilježena maksimalna dnevna temperatura od svega 10,8 °C , što predstavlja najnižu maksimalnu temperaturu ikad zabilježenu u toj zemlji .

: U je 1. veljače zabilježena maksimalna dnevna temperatura od svega , što predstavlja . Belize : Na lokaciji Gallon Jug izmjereno je 5,4 °C , što je najniža temperatura u Belizeu od 1968. godine , a ujedno i najniža veljačka vrijednost još od 1895. godine .

: Na lokaciji izmjereno je , što je , a ujedno i . Guantanamo Bay: Na američkoj vojnoj bazi izmjereno je 13,9 °C (57 °F), čime je izjednačen apsolutni povijesni minimum za tu lokaciju.

Povijesni događaj za Karibe

Stručnjaci naglašavaju kako Karibi, zbog svog geografskog položaja i tropske klime, izuzetno rijetko bilježe ovakve temperature. Upravo zato ovaj hladni val mnogi već sada opisuju kao povijesni meteorološki događaj koji će se detaljno analizirati u narednim mjesecima.

Službene meteorološke službe pojedinih država još provode dodatne provjere podataka, no već sada je jasno da će početak veljače biti zapisan kao jedno od najhladnijih razdoblja ikad zabilježenih u karipskoj regiji.