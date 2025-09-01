Dogodilo se jedno od najvećih zvjerstava u Dalmaciji: "Poslije sloma poboli su srpsku zastavu u more i klicali kralju i Draži"

Na današnji dan 1942. godine dogodio se jedan od najstrašnijih masakara nad civilima u Drugom svjetskom ratu

Na prijelazu iz kolovoza u rujan 1942. godine, tijekom završnih operacija talijanske vojske u sklopu ofenzive "Albia" protiv partizana na Biokovu, u zabiokovskim selima dogodio se jedan od najstrašnijih masakara nad civilima u Drugom svjetskom ratu.

Pod zapovjedništvom majora Petra Baćovića, četničke postrojbe – njih oko 900, organizirane u četiri bataljuna – poharale su sela Rašćane, Kozicu, Dragljane i Župu. U pohodu koji je trajao od 29. kolovoza do 1. rujna, spaljeno je sedamnaest sela, a živote je izgubio 141 civil, isključivo hrvatski civili. Među ubijenima su i trojica katoličkih svećenika: fra Ladislav Ivanković iz Kozice, don Ivan Čondić iz Rašćana i don Josip Braeonović iz Župe.

Sam Baćović u izvještaju Draži Mihailoviću piše kako su njegovi ljudi "poslije sloma poboli srpsku zastavu u more i klicali kralju i Draži", hvaleći se da su im "gubici minimalni", dok su s druge strane ostali krvavi tragovi civilnih žrtava i razorena sela.

Masakr u Zabiokovlju zauvijek je obilježio taj kraj i ostao kao opomena o zločinima koji su se dogodili pod simbolom kokarde. Danas, 83 godine kasnije, prisjećamo se nevinih stradalnika i njihovih obitelji, podsjećajući kako zločin nikada ne smije biti zaboravljen ni relativiziran.

Na današnji dan odajemo počast žrtvama Rašćana, Kozice, Dragljana i Župe – simbolima stradanja nevinih ljudi u vihoru rata.