DODIJELJENE ZLATNE KUNE Pogledajte koje su tvrtke najbolje u kategoriji velikih, srednjih i malih trgovačkih društava

Danas je u AC hotelu by Marriot Split održana svečana sjednica Gospodarskog vijeća HGK - Županijske komore Split. Na sjednici su dodijeljena priznanja HGK, plakete Zlatna kuna, najuspješnijim trgovačkim društvima u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2022. godini te posebna priznanja.

Ovom prigodom je glavni ekonomist HGK Goran Šaravanja dao ekonomski pregled uz poseban osvrt na Splitsko-dalmatinsku županiju.

Uz članove Gospodarskog vijeća i ugledne županijske gospodarstvenike, svečanoj sjednici su prisustvovali predstavnici lokalne i regionalne samouprave te značajnih gospodarskih i drugih institucija.

"Ove godine imamo gotovo 150 tvrtki više registrirano u našoj županiji u odnosu na prethodnu godinu. Imamo 16.500 tvrtki registriranih, što je izuzetno dobar podatak. Ovo je naš godišnji festival poduzetništva gdje među velikim brojem dobrih i kreativnih poduzetnika - slavimo one najbolje. To nisu mahom tvrtke iz turističke ili ugostiteljske djelatnosti nego su tvrtke koje itekako imaju što pokazati i na međunarodnom tržištu", kazao nam je Joze Tomaš, predsjednik HGK – Županijske komore Split.

"Važno je razvijati i druge industrije"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istakao je važnost razvijanja svih grana, a ne samo turizma.

"Iznimno je bitno da danas nije samo turizam u pitanju. Kod nas je primarna grana turizam zbog geografskog položaja, ali s obzirom na ova nesigurna vremena, turizam je iznimno labava grana i ovisi o nizu segmenata na koje čovjek ne može utjecati. Zbog toga je jako važno razvijati i druge industrije, poglavito industrije moderne tehnologije i zelenu energiju. Jutros smo imali prilike kroz Digitalnu Dalmaciju otvoriti simpozij koji se tri dana održava u Dioklecijanovim podrumima i na Rivi, a u koordinaciji sa startupovima s područja Splita i Zagreba. To je budućnost koja može biti povezana i sa turizmom, ali i biti neovisna gospodarska grana. S druge strane znate da proizvodimo i da smo pri kraju s našim inkubatorom blizu Kampusa, a to će mladim poduzetnicima biti potpora za odlazak u svijet poduzetništva", kaže župan.

Pohvalio se i da je sve više upita digitalnih nomada za naše podneblje.

"S obzirom na novu tehnološku eru, puno upita iz cijelog svijeta nam dolazi za digitalne nomade, što nam je preduvjet da u Zagori stvorimo uvjete za to. Uskoro ćemo imati informaciju jesmo li prošli na javnom natječaju za širokopojasni internet na području cijele SDŽ. Ako se to dogodi, vjerujte da je to jedan od najkvalitetnijih projekata koji je uopće moguć na tom području kao preduvjet razvoja gospodarstva", kaže Blaženko Boban.

Zlatna kuna poticaj je mnogim poduzetnicima.

"Lijepo je kada se ovako nešto dobije. Nitko ne radi za priznanja, ali kada vas ljudi iz struke odaberu po određenim kriterijima, naravno da to godi - i meni i svim našim zaposlenicima", kaže Mladen Drnasin, predsjednik uprave tvrtke Deltron koja je nagrađena u kategoriji velikih tvrtki i to drugu godinu zaredom.

Deltron trenutno broji 120 zaposlenika, a proizvodi se izvoze u BiH, ali i druge zemlje Europe.

"Ne mora svatko biti poduzetnik. Razumijem mlade i njihovu nesigurnost, ali ne moraju napuštati našu zemlju jer prostora za rad ima. Mislim da je najvažnije da u mladim godinama stječu znanje, ali i da budu hrabri i da griješe. Ja griješim svakodnevno, treba shvatiti da je to život i da treba raditi puno, učiti i ne treba se ničega bojati", poručio je mladima.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Željka Mustra Foto: Igor Jakšić Blaženko Boban Foto: Igor Jakšić Joze Tomaš Foto: Igor Jakšić Mateo Strmotić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić

Tvrtka Calvados Club nagrađena je u kategoriji srednjih tvrtki. Riječ je o putničkoj agenciji specijaliziranoj za luksuzni i iskustveni turizam, a broji 29 zaposlenih, uskoro 33.

"Znamo koliko je korona utjecala na turizam, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Izuzetno smo ponosni što smo u tom periodu uspjeli sačuvati sva radna mjesta. Naši ljudi su naše najveće bogatstvo, naše najveće blago. Kad je sve krenulo 2021. smo nastavili bez ikakvih problema. Naše najveće tržište su Sjedinjene američke države. Prosjek koliko napi gosti borave u Hrvatskoj je 12 dana i radimo kružna putovanja koja počinju u Istri i idu do Dubrovnika, mada neki nastave u Crnu Goru. Mi našim gostima dajemo nešto posebno, ono najbolje što Hrvatska ima i što može dati svijetu. Mislim da je to smjer kojim svi moramo ići, da svijetu prezentiramo ono što Hrvatska je. Mi ne moramo biti ni nova Španjolska ni nova Italija, mi imamo sve što nam treba u ovoj našoj maloj zemlji", kazala nam je Željka Mustra, direktorica prodaje i marketinga u tvrtki Calvados Club.

"Mi smo digitalna agencija koja se bavi dizajnom i razvojem digitalnih proizvoda. Trenutno zapošljavamo preko 50 stručnjaka. Klijenti su nam mahom iz SAD-a, Kanade, zapadne Europe, Skandinavije, imamo i klijenata na hrvatskom tržištu gdje smo najpoznatiji po parking rješenjima koja smo implementirali u Splitu i Dubrovniku", kaže Mateo Strmotić, marketing menadžer za splitsku firmu Profico koja je nagrađena u kategoriji malih tvrtki.