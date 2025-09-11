"Dođi Gospode" je nova pjesma Srećka Bekavca i Etno skupine Čuvarice

Iz dubine molitve i snage glazbe, tog izvrsnog Božjeg dara, dolazi pjesma koja dira u srce i uzdiže duh. Četvrti singl Srećka Bekavca, “Dođi, Gospode”, nije tek pjesma. To je vapaj vjere, molitva naroda i glazbeni poziv na prihvat Božje blizine svima koji slušaju. Pjesma je iskreno i snažno svjedočanstvo vjere, poput srca koje moli.

Put do pjesme bio je gotovo čudesan. Jedne večeri, na rubu sna, Bekavca je iznenada obasjala inspiracija. Tekst i melodija nisu mu dali mira, ustao je, zabilježio ih na diktafon i tek tada uspio zaspati. Dugo je, prema njegovim riječima, tinjala i ideja o suradnji s Etno skupinom Čuvarice. Hrabar prvi korak dogodio se na jednoj svadbi, u susretu s Davidom Glibom. Jedna poruka, jedan “da” doveo je do pjesme koja danas progovara u ime svih nas.

Kao i prethodne pjesme, i ova je inspirirana osobnim iskustvima i dubokom vjerom koja je Srećka nosila kroz teške životne trenutke. Upravo zbog toga mnogi će se moći poistovjetiti s porukom pjesme, bez obzira na kušnju kroz koju su prošli. Poanta je uvijek bila radost i zajedništvo.

“Dođi, Gospode” govori o važnosti sakramentalnog života, mjestu gdje vjernik pronalazi snagu i utjehu za svakodnevne borbe. To je vapaj pojedinca, ali i naroda, srca koje priznaje vlastitu grešnost i potrebu za Božjom pomoći, ali i spremnost na suradnju u djelu spasenja. Bekavac je odlučan da je poruka pjesme univerzalna i razumljiva svima koji slave Božje ime: „Trebamo donijeti čvrstu odluku za promjenu, jer Božja milost tada u nama snažnije djeluje.“

U spotu sudjeluju članice Etno skupine Čuvarice: Marija Tomić, Monika Bošnjak, Manda Šakota, Gabrijela Petrović, Iva Glibo i Biljana Glibo - čuvarice tradicije koje svojim višeglasnim pjevanjem prenose duh narodne i duhovne glazbe. Njihovi glasovi u ovoj pjesmi odzvanjaju poput molitve, a one su i svojim životom svjedokinje Božje ljubavi, čuvarice u pravom smislu riječi jer Boga i njegovu ljubav nose i čuvaju u svojim srcima. Svojom otvorenošću podsjećaju nas na vrednote koje trebamo živjeti i na istinu kojoj trebamo težiti. Prva suradnja s Etno skupinom Čuvarice autoru je, kako sam kaže, donijela osobitu radost i podigla pjesmu na sasvim novu razinu.

Instrumentalne dionice oblikovane su u suradnji Srećka s glazbenikom Ivanom Anićem, čija su dobrota i senzibilitet pjesmi dali poseban začin.

Videospot je objavljen na Srećkovom YouTube kanalu, a režiju, snimanje, montažu i kolor potpisuju Andrija Jurčević i Lovro Pavić, uz asistenticu Doris Jurčević. U spotu sudjeluju i glazbenici Toni Divić, Ivan Šarić, Ivan Rogošić i Pere Eranović, dok prateće vokale u spotu potpisuju Borna Matijević, Milenko Glibo, Juraj Glibo i David Glibo.

Snimanje pjesme se odvijalo u više studija – Studio Manistra (Ivan Anić), Studio Kužina (Sina Ivelić), Studio Jedina (Borko Kovač) i DG Music Studio (David Glibo – Rama). Produkciju i aranžman potpisuju Srećko Bekavac i Ivan Anić, dok je miks i mastering radio Michal Krol.

Osim što vjerno zagovara ime Božje, Srećko Bekavac je pokazao da je i vrhunski glazbenik – kao i ljudi koje okuplja oko sebe. Ispred njega je sigurno svijetla budućnost u kojoj možemo očekivati još mnogo duhovne glazbe koja podsjeća narod na ono najvažnije.

