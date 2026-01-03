Dodavanje ovih pet namirnica u prehranu može vam produžiti život

Prehrana igra ključnu ulogu u tome kako starimo. Hrana bogata vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima može pomoći u očuvanju energije, smanjenju upala i jačanju obrambenih mehanizama organizma.

Ne postoji jedna “dijeta dugovječnosti”, ali pojedine namirnice ističu se po tome što podržavaju zdravlje na staničnoj razini i pomažu usporiti procese starenja.

U nastavku donosimo osam namirnica koje vrijedi uključiti u prehranu za dugoročno bolji osjećaj i vitalnost, piše Novi list.

1. Borovnice

Borovnice su bogate vitaminima C i K te manganom, ali najviše se ističu visokim udjelom antocijana, biljnih spojeva povezanih s boljim zdravljem srca, smanjenjem upala i zaštitom stanica. Redovito konzumiranje može pomoći u očuvanju kognitivnih i metaboličkih funkcija s godinama.

2. Kurkuma

Kurkumin, aktivni sastojak kurkume, poznat je po snažnim antioksidativnim i protuupalnim učincima. Redovita konzumacija povezuje se s podrškom zdravlju zglobova, mozga i općem smanjenju oksidativnog stresa. Za bolju apsorpciju uvijek ju kombinirajte s prstohvatom crnog papra.

3. Špinat

Ova lisnata namirnica prepuna je vlakana, željeza, magnezija i antioksidansa, uključujući lutein i zeaksantin — spojeva koji podržavaju zdravlje očiju i kognitivne funkcije. Špinat je posebno dobar u kombinaciji s izvorom vitamina C, što povećava apsorpciju željeza.

4. Kelj

Kelj je pravi nutritivni koncentrat. Sadrži vitamine A, C i K te minerale poput kalcija, magnezija i kalija. Takav profil pomaže u održavanju zdravog imuniteta, čvrstoći kostiju i otpornosti na oksidativni stres.

5. Chia sjemenke

Chia je bogata omega-3 masnim kiselinama, vlaknima, proteinima te mineralima poput kalcija i magnezija. Pruža dugotrajan osjećaj sitosti, stabilizira šećer u krvi i doprinosi zdravlju kostiju. Odlične su u jogurtu, smoothijima ili zobenim pahuljicama.