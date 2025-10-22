DOBRO OTVORITE OČI Upozorite starije sugrađane, obitelj, prijatelje: 'Dama' glumila susjedu, tražila pomoć i uzela novac

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela prijevare.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem, sumnja se da je 43-godišnjakinja na području Medveščaka u svibnju i u rujnu 2025. u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi počinila kaznena djela prijevare na štetu dvije ženske osobe starije životne dobi.

Naime, sumnja se da je 23. svibnja 2025. godine u jutarnjim satima u Centru, na tržnici prišla oštećenoj 83-godišnjakinji i lažno se predstavila kao susjeda te „igrajući na kartu“ suosjećanja lažno prikazala situaciju da će joj zbog neplaćenih računa iskopčati struju zbog čega je zatražila iznos od 700 eura. Potom, zajedno su se pješice uputile od Centra do adrese stanovanja oštećene na području Medveščaka gdje je joj je, povjerovavši u priču, oštećena najprije predala 200 eura. Zatim su otišle i do obližnjeg bankomata gdje je oštećena podignula još 500 eura koje joj je također predala.

Nije prošlo dugo...

Nepuna četiri mjeseca kasnije odnosno 4. rujna 2025. oko 13 sati na Medveščaku, u Ulici Tadije Smičiklasa, osumnjičena je na ulici prišla oštećenoj 81-godišnjakinji te se i taj put lažno predstavila kao susjeda koja je u financijskim dugovima i zatražila oštećenu da joj posudi novac. Zajedno su, zatim, otišle u obližnju novčarsku ustanovu gdje joj je oštećena predala 400 eura.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 1.100 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičene podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.