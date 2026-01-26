Dobre vijesti za starije građane: Povećava se jedna naknada, evo tko na nju ima pravo

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe, koja od 1. siječnja 2026. iznosi 160,22 eura.

Usklađivanje je provedeno u skladu sa Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe, koji u članku 9. propisuje da se iznos naknade svake godine od 1. siječnja usklađuje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, pod uvjetom da je ta stopa veća od nule. Odluka se temelji na službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je stopa promjene indeksa potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od siječnja do prosinca 2025. u odnosu na isto razdoblje 2024. iznosila 3,7 posto.

Riječ je o četvrtom usklađivanju nacionalne naknade za starije osobe od stupanja na snagu Zakona, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine.

Evo tko ima pravo na nacionalnu naknadu

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života i ima prebivalište na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od najmanje deset godina neposredno prije podnošenja zahtjeva. Osim toga, podnositelj zahtjeva ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, a prihod njegovog kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, preračunat po članu kućanstva na mjesečnoj razini, ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 320,44 eura.

Uvjet za ostvarivanje prava je i da podnositelj nije korisnik zajamčene minimalne naknade prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema tim propisima te da nije sklopio ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje takvog ugovora.

Iznimno, korisnici mirovine i korisnici zajamčene minimalne naknade mogu ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ako na vlastiti zahtjev obustave isplatu mirovine, odnosno ako se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Usklađena nacionalna naknada za starije osobe isplatit će se korisnicima u iznosu od 160,22 eura u veljači 2026. godine, i to za siječanj. Dodatne informacije o uvjetima i postupku ostvarivanja prava dostupne su na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, gdje se redovito objavljuju i odluke Upravnog vijeća, piše N1.