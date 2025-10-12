Dobre vijesti za Hrvatsku: Farski otoci srušili Češku

U hrvatskoj skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Farski otoci svladali su Češku 2:1. Domaćini su poveli u 67. minuti preko Sorensena, u 78. je Karabec izjednačio za Čehe, a onda je Agnarsson u 81. minuti zabio za veliko slavlje Farskih otoka.

Sjajne su to vijesti za Hrvatsku koja od 20:45 igra protiv autsajdera Gibraltara i, s vrlo vjerojatnom pobjedom, će otići na 16 bodova. Ovim rezultatom, Češka je ostala na 13, dok su Farski otoci skočili na 12 bodova, a Vatreni su praktički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo, piše Sportklub.

