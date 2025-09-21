Djevojka (17) mislila da s njom nešto nije u redu, a onda šokirala znanstvenike. Samo je 100 ovakvih ljudi na svijetu

U Francuskoj su znanstvenici naišli na izniman slučaj sedamnaestogodišnje djevojke, poznate samo pod inicijalima TL, koja posjeduje rijetku sposobnost gotovo potpunog pamćenja svakog događaja iz svog života.

Ona ima takozvano izuzetno autobiografsko pamćenje (HSAM), zahvaljujući kojem može sa zadivljujućom preciznošću prizvati trenutke iz prošlosti, čak i one koji su se dogodili prije mnogo godina. Ovo je stanje iznimno rijetko; do 2021. godine u svijetu je bilo dijagnosticirano manje od 100 osoba s tom sposobnošću, piše nova.rs.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

TL svoje uspomene raspoređuje na poseban, organiziran način. U njezinu umu postoje simbolične sobe: "crna soba" namijenjena je školskim uspomenama, "bijela soba" najljepšim emotivnim trenucima, dok u "zamrzivač" odlaže sjećanja povezana s bijesom, sve dok ne odluči hoće li ih "arhivirati" ili odbaciti.

U njezinu slučaju riječ je o vrlo, vrlo rijetkoj sposobnosti pojedinaca da se točno i detaljno sjećaju praktički svakog dana svojega života, često i mnogo godina unatrag. Ljudi s HSAM-om mogu se prisjetiti datuma i dana u tjednu, kao i događaja koji su se tada zbili, obično uz vrlo malo pogrešaka.

Važno je istaknuti nekoliko karakteristika:

Ovo nije isto što i fotografsko pamćenje; riječ je više o živom prisjećanju osobnih događaja i iskustava nego o vizualnim slikama.

Osobe s HSAM-om uglavnom ne koriste posebne tehnike za pamćenje; uspomene im se vraćaju spontano.

Istraživanja pokazuju da ti ljudi često imaju normalne ili prosječne sposobnosti pamćenja drugih stvari, poput brojeva ili tekstova, što znači da HSAM ne predstavlja jednostavno unaprijeđeno pamćenje općenito.