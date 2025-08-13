Close Menu

Djevojčice već s tri godine uče da je izgled najvažniji

Što roditelji mogu učiniti?

"Tijekom protekle godine, kći moje prijateljice, nazovimo je Lily, nekoliko je puta za sebe rekla da je ružna. Dok pere zube, namršteno se gleda u ogledalo, a oči joj razočarano pretražuju lice. Lily ima valovitu tamnosmeđu kosu, a želi ravnu i plavu. Jednog jutra, ružičastim flomasterom obojila si je cijela usta jer joj je dan prije drugo dijete u vrtiću reklo da je ružna, a ona je mislila da će je "ruž" učiniti ljepšom. Lily ima samo četiri godine. I prelijepa je", piše za HuffPost razvojna psihologinja May Ling Halim, profesorica psihologije na Kalifornijskom državnom sveučilištu u Long Beachu, direktorica Laboratorija za razvoj kulture i društvenog identiteta te majka dviju djevojčica..

Kako je svijet tako rano narušio djetetovu sliku o sebi? Zašto se četverogodišnjakinja uopće brine o ljepoti? Iako se posljednjih godina sve više pažnje posvećuje štetnim učincima društvenih mreža na sliku o tijelu kod tinejdžera, njezino istraživanje pokazuje da problem počinje puno ranije. Naime, preokupacija izgledom kod djevojčica može započeti već u trećoj godini života, prenosi Index.

Što je otkrilo istraživanje?

U istraživanju je sudjelovalo 170 djece u dobi od tri do pet godina. Rezultati su pokazali da djevojčice već u toj dobi visoko vrednuju svoj izgled. Smatrale su da, kako bi bile djevojčice, moraju biti lijepe i da im je važno izgledati lijepo. Kada su trebale birati između različite odjeće i zanimanja, češće su birale otmjene haljine i poslove povezane s izgledom, poput modela ili vizažistice. Često su objašnjavale da im se svi likovi iz crtića sviđaju "jer su lijepi".

Djevojčice su se više brinule o izgledu nego dječaci, čak pet puta češće navele su izgled kao razlog sviđanja nekog lika. Dječaci su uglavnom isticali sposobnosti lika, primjerice da im se sviđa Spider-Man jer se penje, skače i ispaljuje mreže. Ovi rezultati pokazuju da razlike u percepciji ljepote među spolovima nastaju vrlo rano, već u predškolskoj dobi.

Kultura princeza i dugoročne posljedice

Iako su djevojčice odavno izložene poruci da je ljepota presudna, stručnjaci posebno izdvajaju početak 2000-ih, kada se pojavila snažna "djevojačka" kultura, potaknuta stvaranjem serijala Disneyjevih princeza. Iako su novije junakinje aktivnije i snažnije, osnovna poruka često je i dalje vezana uz ljepotu.

Do tinejdžerske dobi, djeca su već naviknuta na razmišljanje da je izgled presudan. To povećava ranjivost, a društvene mreže dodatno iskorištavaju tu nesigurnost. Istraživanja potvrđuju da povezivanje samopoštovanja s izgledom dovodi do negativnih posljedica, poremećaja prehrane, depresije, ovisnosti, ali i slabijeg akademskog uspjeha te ograničenih karijernih ambicija.

Što roditelji mogu učiniti?

Ako znamo da naglašavanje izgleda kod djevojčica donosi nezadovoljstvo, potrebno je preispitati vlastite riječi i postupke. Predškolska dob je ključno razdoblje u kojem djeca oblikuju rodne stereotipe. Umjesto da uče da su djevojčice vrednovane prema izgledu, a dječaci onim što rade, važno je proširiti poruke koje im šaljemo.

To počinje i izborom igračaka. Princeze i lutke s nerealnim proporcijama tijela stvaraju nedostižne standarde. Treba nuditi igračke koje prikazuju različite tipove tijela, realne crte lica i razne boje kože. Primjer su sestre Madrigal iz filma Encanto, koje se ne ističu izgledom, nego snagom i spremnošću pomoći.

Postoje i igračke koje potiču djevojčice na rješavanje problema i konstruktorske aktivnosti, no često im nisu dostupne zbog rodnih stereotipa. Dok se ponuda igračaka ne promijeni, roditelji trebaju birati one koje razvijaju različite vještine, a ne samo naglasak na izgledu.

Promijenite način na koji razgovarate s djecom

Umjesto stalnog komentiranja izgleda, "Kako si lijepa!" ili "Divna ti je haljina!", usmjerite pohvale na druge kvalitete, osobito kada razgovarate s djevojčicama. Treba im pokazati da vrijednost osobe ne ovisi o izgledu.

Ovaj problem ne pogađa samo djevojčice. I dječaci se suočavaju s nerealnim idealima, osobito kad je riječ o mišićavom izgledu. Jedno istraživanje pokazalo je da je gotovo polovica dječaka između 8 i 12 godina nezadovoljna svojim tijelom. Roditelji i odgojitelji imaju važnu ulogu u promicanju zdravijih vrijednosti kako bi sva djeca mogla prepoznati vlastitu jedinstvenu ljepotu, i znati da njihova vrijednost ne ovisi o njoj.

