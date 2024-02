DJELATNICI DOMA ZDRAVLJA U OMIŠU DIGLI SE NA 'NOGE' Uređen dio parkinga samo za određena vozila, a oko zgrade je hrpa smeća: „Treba li se dogoditi nova tragedija?“

U središtu grada Omiša, institucija koja bi trebala brinuti o zdravlju lokalne zajednice suočava se s nizom problema koji utječu ne samo na rad zdravstvenog osoblja nego i na svakodnevni život građana. Dom zdravlja u Omišu, kao ključna zdravstvena ustanova, suočava se s izazovima poput nedostatka adekvatnog parking prostora, higijenskih problema i nedostatka suradnje s nadležnim službama.

Još od travnja 2023. godine, djelatnici Doma zdravlja u Omišu izrazili su svoje nezadovoljstvo nedostatkom parkirnih mjesta putem potpisane peticije i direktnog pisma upućenog ravnatelju Doma zdravlja Splitsko-makarske županije, Marku Rađi, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Omišu.

Unatoč naporima zaposlenika, odgovor i rješenja na njihove zahtjeve nisu dobili.

„Trebalo je doći do tragedije da bi se neke stvari riješile“

U pismu stoji 37 potpisa svih djelatnika omiškog Doma zdravlja, a mi ga prenosimo u cijelosti.

„Poštovani,

Obraćamo Vam se u nadi da ćete imati sluha za rješavanje našeg problema.

Naime, zgrada Doma zdravlja u Omišu već godinama ima mali kapacitet parkirnih mjesta, a unazad nekoliko godina povećao se broj ordinacija koje su smještene u zgradi Doma zdravlja, dakle time i broj doktora i pacijenata koji gravitiraju zgradi. Problem se još više povećava prošlog tjedna kada je postavljena rampa za vozila patronažne službe koja su službena vozila Doma zdravlja i kao takav imaju prioritet i i jedini mogućnost parkiranja iza rampe.

U istom trenutku zaposlenici patronažne službe svoje vozila parkiraju na okolna parkirna mjesta i za vrijeme njihovog radnog vremena prostor iza rampe, koji obuhvaća 10 parkirnih mjesta stoji prazan.

Parkiranje vozila otežano je u ljetnim mjesecima kada osim zaposlenika i pacijenata, medicinske usluge trebaju i turisti koji posjećuju grad Omiš. Osim njih postoje i stanari okolnih zgrada koji svoje osobne automobile ostavljaju parkirane na duži vremenski period, dok u isto vrijeme zaposlenici koji rade u zgradi Doma zdravlja putuju iz Solina, Kaštela i Imotskog svoje automobile moraju parkirati u okolne ulice, što je najčešće nemoguće.

Znamo da postoji plan rekonstrukcije zgrade s gradnjom novih parkirnih mjesta, ali isto tako znamo da je to projekt koji se neće realizirati u skoroj budućnosti, te apeliramo na rješavanje navedene problematike.

Svi smo bili svjedoci nedavne tragedije, također usko vezane za neriješenu parking problematiku, kada je nažalost trebalo do tragedije doći da bi se neke stvari riješile.

Stoga molimo Županiju, grad Omiš i Ravnateljstvo da iznađu rješenje za našu svakodnevnu problematiku jer je stanje postalo neizdrživo“, stoji u pismu.

„Zašto su oni bitniji od drugih?“

Problematika vezane uz parking kod Doma zdravlja se nastavila pogoršavati, tvrdi nam Leo Ribičić, predsjednik MO Brzet.

„Bilo tko bi se šokirao prizorima koji se događaju ispred Doma zdravlja. Ljudi se nemaju gdje parkirati, zbog navedenog se uvijek događaju svađe. Tamo ima i viška stabla, no u ovom slučaju stablo do stabla je totalno bespotrebno, osim toga zaokupirala su veliki broj parkiranih mjesta. Kada bi se to uredilo, odnosno prorijedilo, dobilo bi se mjesta za parking“, navodi Ribičić te opisuje kako kaže, bizarnu situaciju.

„Dio parkinga su uredili za patronažna vozila i postavili rampu, tu je parkirano do pet auta, a ispred Doma zdravlja je svakodnevni krkljanac. Vozila Hitne stoje na cesti, često se od kolapsa ne mogu probiti. I od toliko parkinga patronaža ima par auta, a vozila Hitne se nemaju gdje parkirati, zašto su oni bitniji od drugih?“, pita se naš sugovornik koji smatra da je rješenje problema lako i jednostavno samo ga netko treba donijeti.

„Trebalo bi se urediti na način da parking bude dozvoljen samo djelatnicima i pacijentima te anulirati turiste. Uz malo volje, vrlo lako se to riješi.

Osim toga, mještani strahuju i od nove tragedije. Podsjetimo, prošle je godine žena pala s visine veće od tri, četiri metra, ispred zgrade Doma zdravlja u Omišu te je preminula u splitskoj bolnici od zadobivenih ozljeda prilikom pada.

„Svi znamo za tragediju koja se dogodila prošle godine u kojoj je poginula žena jer nije bilo ograde. Samim time je već napravljena ogromna šteta, hoćemo li čekati da se dogodi nova tragedija?“, ogorčeno će predsjednik MO Brzet.

Hrpa smeća oko zgrade

Uz probleme s parkingom, djelatnici i pacijenti se žale na higijensko održavanje.

„Dom zdravlja nema čistačicu , oko zgrade je hrpa smeća, kako se nije predvidilo održavanje zgrade i okoliša?

Kao predsjedniku MO građani mi se obraćaju revoltirani, nezadovoljni smo jer za naš kvart nisu ništa napravili. Tražimo samo da nam se malo poboljša život“, zaključuje Leo Ribičić.

O navedenoj situaciji upit smo poslali Gradu Omišu, no oni su se ogradili i uputili nas da se obratimo Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

„Parking ispred omiškog Doma zdravlja i drugi problemi koje ste naveli su u nadležnosti Doma zdravlja Splitsko – dalmatinske županije te smo već primali pritužbe građana, ali i osoblja omiškog Doma zdravlja i prosljeđivali ih Domu zdravlja Splitsko – dalmatinske županije u nekoliko navrata.

Nemamo saznanja u kojoj je fazi rješavanje problema“, kazali su nam kratko iz Grada.

Rješenja nema?

Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ističe kako će aktivirati komunalce na tjednoj bazi radi održavanja okoliša ispred zgrade omiškog Doma zdravlja, no nažalost, za parking ne vidi riješnje.

„Moja ekipa jena terenu u Omišu dva do tri puta godišnje, međutim to je premalo. Unutar Doma zdravlja je samo 10 djelatnika zaduženih za cijelu županiju, zbog toga se ne stiže češće u obilaske.

Svakako, potaknuli ste me na dogovor s lokalnim komunalcima da na tjednoj bazi obilaze i sređuju okoliš. Primjeru su Domovi zdravlja u Trogiru i Kaštelima koji surađuju s lokalnim komunalcima“, kazuje nam Rađa.

Ravnatelj Doma zdravlja tvrdi da će ovaj problem zasigurno biti riješen, no problem parkinga će čini se Omišanima i djelatnicama nastaviti zadavati glavobolje.

„Dom zdravlja i Hitna imaju službena auta. Zatvoreni dio parkinga je namijenjen upravo da bi se službena auta nesmetano mogla parkirati“, objašnjava Rađa.

Svjestan je kaže, da to ne izgleda lijepo, jer su službena auta kroz jutro na terenu, a parking je u to vrijeme prazan.

„Kada se službena vozila vrate s terena, ona se moraju negdje parkirati i ako nemamo osiguran parking za to nastaje problem. Na svim lokacijama Doma zdravlja parking tako funkcionira, da se jedan dio osigura za službena vozila, u ovom slučaju to su patronažna i hitna vozila“, objašnjava nam ravnatelj Doma zdravlja SDŽ.

Ističe kako Dom zdravlja nikome i nigdje osim službenim vozilima, ne osigurava parking.

„Ni na jednoj lokaciji bilo da se radi o djelatnicima ili koncesionarima nismo omogućili parking. Ako ga ima mogu se parkirati, a ako ga nažalost nema, moraju se snalaziti. Omiš nije jedina lokacija s tim problemom.

Kako ga pacijenti i djelatnici koriste, na to ne mogu utjecati. Čim je manje mjesta, nastaje kaos, no nijedan zaposlenik Doma zdravlja nigdje nema osiguran parking, pa ni u Omišu“, zaključio je Marka Rađa.