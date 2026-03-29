Dirljivom predstavom Pere Eranovića završava proslava blagdana svetog Josipa i Dana GK Mertojak

Predstavom "Bio sam tamo" u nedjelju, 29. ožujka, završava ovogodišnji Program proslave blagdana svetog Josipa na Mertojaku i Dana Gradskog kotara Mertojak 2026., izvijestili su iz Gradskog kotara Mertojak.

Predstava će biti izvedena na Cvjetnicu, 29. ožujka 2026. godine, s početkom u 20 sati u crkvi sv. Josipa.

Riječ je o snažnoj i emotivnoj predstavi autora i glumca Pere Eranovića, nastaloj prema romanu "Tunika" američkog pisca Lloyda C. Douglasa.

U središtu radnje nalazi se rimski centurion Marcel Galije, čije svjedočanstvo vodi publiku kroz njegov duboki unutarnji put – od početne sumnje do suočavanja s otajstvom Velikog petka. Tunika, osvojena na kocki, u ovoj priči prerasta u simbol savjesti, vjere i trenutka u kojem čovjek više ne može ostati isti.

Završnica ovogodišnjeg programa na Mertojaku

Iz Gradskog kotara Mertojak poručuju kako je riječ o predstavi koja poziva na zastajanje, promišljanje i podizanje pogleda prema onome što nadilazi svakodnevicu. Ujedno, ova izvedba predstavlja i završni događaj ovogodišnjeg programa obilježavanja blagdana svetog Josipa i Dana Gradskog kotara Mertojak.