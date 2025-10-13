Dio Splita ostaje bez struje

Prema obavijesti Elektrodalmacije Split, dio stanovnika Splita ostat će bez električne energije u srijedu, 15. listopada, zbog planiranih radova na mreži. Razlog prekida je zamjena brojila, a radovi će se odvijati u dva dijela grada.
Lokacije zahvaćene prekidom:
- Ulica Ljudevita Posavskog 15
Vrijeme prekida: 08:30 – 14:00
- Put Žnjana (kućni brojevi: 8, 8A, 8B, 8C, 8E)
Vrijeme prekida: 08:30 – 14:00
Elektrodalmacija naglašava da su prekidi privremenog karaktera i nužni za održavanje sigurnosti i kvalitete elektrodistribucijske mreže. Građanima se preporučuje da unaprijed poduzmu sve potrebne mjere, posebno oni koji koriste električne uređaje od vitalnog značaja.
